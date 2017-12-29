Ярославль, 29 декабря, 2017, 11:27 — ИА Регнум. Департамент социально-экономического развития Ярославля разместил на сайте Госзакупок 16 лотов по организации питания в детских садах города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении федеральной антимонопольной службы Ярославской области. Напомним, осенью этого года более ста детских садов Ярославля без торгов заключили договора на поставки питания с ООО «Комбинат социального питания».

City-yaroslavl.ru Детское питание выставили на торги

Антимонопольная служба усмотрела в этом признаки нарушения закона о защите конкуренции и обязало мэрию города провести торги.

«Предупреждение антимонопольного органа исполнено досрочно. Мэрия города Ярославля разместила 16 извещений о проведении совместных конкурсов на оказание услуг по организации питания воспитанников дошкольных образовательных учреждений в 2018 году», — сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Управления Федеральной антимонопольной службы по Ярославской области Елена Щеглова.

В антимонопольной службе пояснили, что лоты сгруппированы по 7−10 детским садам «ради экономии средств». Прием заявок на участие в конкурсе прекращается 16 января 2018 года в 17 часов 00 минут. Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе — 31 января.