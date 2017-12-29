Красноярск, 29 декабря, 2017, 11:23 — ИА Регнум. В Красноярске впервые прошел конкурс на лучшее новогоднее оформление на общественном транспорте. Как сообщает пресс-служба городской администрации, заявки на участие в конкурсе направили экипажи 19 автобусов, 2 троллейбусов и 2 трамваев, хотя, по отзывам красноярцев, нарядного новогоднего транспорта на маршрутах города гораздо больше.

Пресс-служба администрации Красноярска В Красноярске выбрали лучший новогодний автобус​

Оценивала новогоднее оформление комиссия департамента транспорта. При подведении итогов учитывались оригинальность оформления, костюмы экипажа, а также мнения пассажиров, которые голосовали по телефону и направляли свои отзывы по электронной почте.

Комиссией было принято решение при распределении мест награждать по несколько экипажей:

I место — экипажи маршрутов № 49 г/н ЕЕ085 и № 98 г/н Н792НО (Евгений Жарков, Людмила Селиверстова, Анатолий Соколовский, Александра Васильева, Александр Григорьев, Светлана Митянина), II место — экипажи маршрутов № 6 г/н М128НН и № 80 г/н Т288ЕУ (Дмитрий Ситничук, Ася Соболева, Евгений Самойлов, Ольга Дудина), III место — экипажи маршрутов № 36 г/н М027НЕ и № 10 г/н Е880ЕН (Владимир Ситников, Людмила Бабенко, Игорь Дворянцев, Елена Фалеева).

Победителем номинации на лучшее оформление троллейбуса стал экипаж троллейбуса номер 1083: Дмитрий Карташов, Нина Соломатина; на лучшее оформление трамвая — экипаж трамвая номер 203: Ольга Бозорова, Лариса Кожемякина.

Руководителем департамента транспорта Игорем Кимом отдельно отмечено оформление троллейбуса № 2096: Ольга Крючкова, Ольга Макова, оригинальные костюмы водителя и кондуктора, креативный подход при поздравлении пассажиров.

Победители получили благодарственные письма департамента транспорта.