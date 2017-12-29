Грозный, 30 декабря, 2017, 00:05 — ИА Регнум. Главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова 28 декабря признали самым цитируемым блогером 2017 года по версии «Медиалогии». Индекс цитируемости политика составил более 6 558,9 пунктов. Следом за Кадыровым идут мэр Москвы Сергей Собянин (4 377,6 пунктов) и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова (3 600,1 пунктов).

Government.ru Рамзан Кадыров

Кадыров отметил, что активно освещал все события и доводил истину до своих подписчиков, которых набралось уже более 4 миллионов. По его мнению, именно это не понравилось американским властям, в результате чего аккаунты главы республики в Facebook и Instagram оказалась заблокированы. Кадыров подытожил, что таким поступком правительство США поставило крест на своей демократии.

Напомним, русскоязычные профили Кадырова в Facebook и Instagram заблокировали 23 декабря, после чего Роскомнадзор направил в социальные сети запросы о причинах удаления аккаунтов. Позже администрация Facebook сообщила, что доступ к профилям ограничен из-за того, что главу Чеченской Республики включили в список лиц, на которых распространяется действие торгово-экономических санкций США.

В санкционные списки США Кадырова внесли по так называемому глобальному акту Магнитского, согласно которому односторонние американские санкции вводятся в отношении граждан, которых американское правительство сочтет причастными к коррупции или нарушениям прав человека. Подобные действия со стороны США глава Чечни назвал «мышиной вознёй» и создал аккаунт в новой социальной сети Mylistory. Он также пообещал, что продолжит вести аккаунты в Telegram, Twitter и «ВКонтакте».

Между тем в СМИ появилась информация, что адрес бывшего аккаунта Кадырова в Facebook занял агрегатор авиабилетов United Airline Network (UAN). Новый «владелец» у адреса facebook.com/rkadyrov95/ появился уже на следующий день после блокировки аккаунта, 24 декабря. Записи на обновленной странице появились в этот же день, причем первые два поста предлагают приобрести билеты из Грозного в Москву и в Берлин по «самым дешевым ценам». Однако сегодня, 29 декабря, Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что компания зарегистрировала новую страницу с таким же адресом, который был у главы Чечни, чтобы использовать раскрученный бренд. После просьбы Кадырова удалить аккаунт, представители компании деактивировали страницу.