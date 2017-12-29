Калуга, 29 декабря, 2017, 11:17 — ИА Регнум. За период 2012—2017 годов на территории Калужской области реализовали 138 инвестпроектов общей стоимостью свыше 93 млрд рублей, сообщает 29 декабря корреспондент ИА REGNUM по материалам заседания консультативного совета глав муниципалитетов. Сейчас в регионе проводится работа по освоению новых площадок, расположенных вне индустриальных парков.

Инвестиции

Инвестпроекты позволили создать 5 тыс. рабочих мест. Наиболее крупными проектами, реализованными в муниципалитетах, являются: цементное производство АО «Лафарж Цемент» в Ферзиковском районе, производство технического текстиля ООО «Порше Современные Материалы» в Боровском районе, производственно-складская база по переработке и хранению морепродуктов ООО «Полар Сифуд Раша» в Жуковском районе, увеличение производственных мощностей АО «ПРОДО Птицефабрика Калужская» в Дзержинском районе, животноводческий комплекс ООО «Ремпутьмашагро» в Перемышльском районе и грибоводческий комплекс ООО «Верный путь» в Хвастовичском районе.

В области также реализуют 20 проектов государственно-частного партнерства общей стоимостью около 1,3 млрд рублей. По словам министра регионального развития области Дмитрия Разумовского, для успешного привлечения инвестиций власти на местах необходимо занять активную позицию по взаимодействию с институтами развития региона:

«Сейчас наша общая задача заключается в том, чтобы сделать качественное конкурентное предложение по размещению на территориях муниципальных районов. Для этого требуется провести ревизию земельных участков (в том числе и частных) с целью выявления перспективных площадок».

В числе приоритетных задач для органов местного самоуправления в 2018 году губернатор области Анатолий Артамонов выделил работу по повышению инвестиционной привлекательности территорий, в том числе, развитие муниципальных экономик и расширение налогооблагаемой базы, увеличение объёмов производства сельскохозяйственной продукции и создание на местах перерабатывающих производств. По его словам, в 2018 году должны быть выполнены все социальные обязательства региона, необходимо наращивать темпы строительства жилья и дорожной сети, продолжать комплексную застройку территорий, газификацию, повышать качество коммунальных услуг и прозрачность ценообразования в ЖКХ, благоустраивать территории, в том числе в рамках программы «Комфортная городская среда».

Напомним, на заседании Госсовета РФ, который прошел 27 декабря в Москве, президент России Владимир Путин выделил Калужскую область в числе регионов-лидеров в инвестиционной сфере. По мнению губернатора Анатолия Артамонова, этот статус необходимо сохранить.

«У каждого муниципалитета должна появиться своя инвестиционная площадка, обустроенная необходимой инфраструктурой. Тогда на эти территории более охотно пойдут инвесторы», — заявил глава Калужского региона.