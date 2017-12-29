Ярославль, 29 декабря, 2017, 11:12 — ИА Регнум. 29 декабря в мэрии Ярославля прошло последнее в этом году общегородское совещание, на котором мэр поручил своим подчиненным доложить о готовности городских служб и подрядчиков по уборке улично-дорожной сети к работе в праздничные дни. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Владимир Слепцов

Начал Владимир Слепцов с вопроса по Кировскому району, который убирает субподрядчик СК «Автотранс».

Информация о том, что на район имеются 9 машин, при этом не на всех установлены щетки, мэра не устроила.

«В данном случае я прошу, чтобы все машины были оснащены щетками. У этой компании есть достаточно таких машин. Мне без щеток не нужны машины, выкиньте их сразу отсюда. Отчистить до асфальта без щеток невозможно», — сказал Владимир Слепцов генеральному директору «Спецавтохозяйства по уборке города» Эдуарду Снежкову.

После чего и вовсе обрушился на него с разгромной речью, не услышав ответ на вопрос по количеству тракторов для уборки тротуаров:

«Слушайте, я генподрядчика спрашиваю, а не проходящего мимо мэрии Ярославля какого-то мужчину. Я спрашиваю у генподрядчика — сколько тракторов на Кировском районе будет работать? Мне вас поменять, что ли, чтобы вы их выводили? Вы генподрядчик или кто?», — спросил глава города.

Ответ Эдуарда Снежкова про то, что субподрядчики не выполняют требования, а также пояснения представителя МКУ «Агенства по муниципальному заказу ЖКХ» мэра не устроили.

«Тогда у нас не будет этот субподрядчик работать. Для чего нужен субподрядчик, который не выполняет требования? Объясните мне. Я к тому, что встали два человека, которые не проинформированы, не владеют информацией и не имеют никакого влияния. Зачем нам эти люди? Прошу дать полномочия и тому, и другому, чтобы они могли в полном объеме субподрядчиком заниматься и воздействовать на него. Прошу провести соответствующее совещание, с акционерами, со всеми специалистами и руководителями, чтобы все работало как часы: кто, сколько, что убирает, кто выводит технику. Если не вывели технику — за этим подрядчиком езжайте и вынимайте его из теплой квартиры, чтобы он искал технику. А не так, как вы сейчас — «а он не дает». В чем ваша сила тогда, как генподрядчика? Плакаться в тельняшку?» — резюмировал Владимир Слепцов.

Кроме того, мэр поручил, чтобы все руководители Управляющих компаний города лично дежурили в новогоднюю ночь.