Чита, 29 декабря, 2017, 11:24 — ИА Регнум. Весьма смелое заявление губернатора Забайкалья Натальи Ждановой по проблеме миграционной убыли прозвучало недавно на пресс-завтраке с редакторами региональных СМИ. По данным Чита.Ру, губернатор сказала, что «очень много» размышляет о причинах миграции населения из края, но видя негативные факторы в социальной жизни региона, она, тем не менее, считает их недостаточной причиной для того, чтобы «срываться».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Дорогами Забайкалья

"Друзья у меня уехали в Краснодарский край… Все у нас любят уезжать из Забайкалья в Краснодар, но я думаю, что это просто дань моде», — сказала Наталья Жданова.

Кстати, в региональном правительстве прогнозируют, что до 2030 года численность населения региона сократится на 2,6%. При этом ожидается снижение уровня миграции за счёт улучшения жизни.

«Да, тяжело, да, сложно, да, суровые зимы, да, непростые климатические условия, да, не все просто с экономическими показателями — безработица, отсутствие предприятий… Я же все это знаю — сама из народа — и понимаю все претензии — здравоохранение, школы, детсады… Да, много проблем. Здесь поле непаханое для работы, для того, что ещё нужно исправить. Но, на мой взгляд, это не тот повод и не та причина, по которой надо срываться и мчаться», — отмечает Наталья Жданова.

Между тем, доцент читинского института БГУ Алексей Янков, проведя осенью 2017 года опрос о намерении жителей Забайкалья уехать из края, сделал неутешительный вывод. Больше половины (53,5%) из шестисот попавших в выборку респондентов заявили о желании сменить Забайкальский край на другое место жительства. Причём более 10% опрошенных намерены сделать это в ближайший год.

Как уже сообщало ИА REGNUM, данные статистиков тоже не внушают оптимизма, обозначенного губернатором: в январе-октябре 2017 года за счёт миграционного оттока численность населения края сократилась на 6384 человека (в январе-октябре 2016 года миграционная убыль составила 4884 человека).