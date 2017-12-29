Ярославль, 29 декабря, 2017, 10:40 — ИА Регнум. Итоги года «красного огненного петуха» в Ярославской области подвёл аналитический портал «Клуб социологов». ИА REGNUM публикует текст без изменений. Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.

Sociologyclub.ru Год красного огненного петуха

2017-й выдался богатым на события. Ярославская область вписала в книгу своей новейшей истории ещё одну главу. Она получилась весьма содержательной. По сложившейся традиции, мы совершили небольшой экскурс в прошлое и подготовили обзор главных событий, которыми были отмечены последние 365 дней. С радостью представляем его вниманию уважаемых читателей.

Выборы Губернатора и муниципалитета

«Если ты не интересуешься политикой, то она заинтересуется тобой». В 2017-м эта известная максима вновь нашла своё подтверждение. Ярославская область прожила год под знаком выборов. Прежде всего — выборов губернаторских, первых прямых и всенародных за последние 14 лет. И даже при всей опереточности процесса этот факт нельзя списывать со счетов. До нынешнего года единственным избранным главой региона являлся Анатолий Лисицын. После 2003 года следовали только назначения: сначала самого Лисицына в 2006, потом — Сергея Вахрукова в 2007, далее — Сергея Ястребова в 2012 и наконец — Дмитрия Миронова в 2016. Личность второго избранного руководителя региона во многом уникальна. В отличие от трёх предыдущих Губернаторов, он не родился и не работал в Рыбинске (да и вообще в Ярославской области). В когорте молодых технократов и силовиков, поставленных Президентом «на проблемные регионы» в 2015—2017 годах, Миронов принадлежит к числу последних. Вся его жизнь — служба в органах: КГБ, ФСО, МВД. Публичной политикой ранее не занимался. Что для уставшей от бесконечной «закулисной возни» области скорее рассматривалось как плюс. Строгий и честный хозяин. Крепкая рука. Контроль. Порядок. Дело. Все эти образы сразу стали символами избирательной кампании Дмитрия Юрьевича (картину не сильно испортили даже слабые московские кадры из новой команды Правительства). Стратегия «10 точек роста» и проект «Решаем вместе» воплотили теорию на практике. А солидные федеральные деньги и мощная поддержка на самом верху заложили прочную основу для хорошего результата. И он стал даже не хорошим, а отличным — 79,32%. По сравнению с ближайшим соперником — коммунистом Михаилом Парамоновым — девятикратный разлёт. В общем, кто бы сомневался.

На фоне губернаторской кампании выборы в муниципалитет Ярославля прошли как-то буднично и даже скучно. Если бы не скандал в ходе праймериз «Единой России», когда победу в двух заволжских округах одержали не угодные новому истеблишменту люди, вспомнить было бы вообще нечего. Всё оказалось достаточно предсказуемым. «партия власти» взяла 18 мандатов в 19 округах. В шестом округе победил самовыдвиженец Михаил Шабанов (по общему мнению экспертов — специально выставленный партийными технологами против экс-председателя муниципалитета Павла Зарубина). В итоге вместе со «списочниками» фракция «единороссов» составила 31 человек из 38. Семь мест досталось оппозиционерам: 4 — КПРФ, 2 — ЛДПР (реабилитировавшейся после поражения на предыдущих выборах) и 1 — «Справедливой России». В целом, депутатский корпус обновился примерно наполовину. Часть этих людей ждут в областной Думе уже в 2018 году.

Владимир Слепцов — мэр Ярославля

В череде значимых изменений во властных структурах особое место занимает назначение Владимира Слепцова мэром Ярославля. К сожалению, решение по его кандидатуре принималось не гражданами в ходе прямых выборов, а депутатами муниципалитета. И спрогнозировать результаты такого голосования было нетрудно. В поддержку Слепцова высказались 34 парламентария, против был только один. Вместе с тем, в городе впервые после ареста Евгения Урлашова наконец-то появился полноценный градоначальник. Все остальные (Олег Виноградов, Александр Нечаев и Алексей Малютин) с лета 2013 года носили приставку «исполняющий обязанности». И, да простят нас эти уважаемые люди, вели себя в полном соответствии с этой должностью. То есть как временные руководители. Областной центр бросало из огня да в полымя и трясло от всевозможных прожектов наподобие платных парковок или постоянного перекраивания схемы нестационарных торговых объектов. Первые начинания Владимира Витальевича тоже нельзя назвать удачными. Блинные пироги на масленицу, красные маршрутки вкупе с повышением стоимости проезда, замена ларьков и ликвидация остановочных комплексов не добавили ему популярности (и вряд ли оправдались с экономической точки зрения). А кадровая чехарда в мэрии стала притчей во языцех. Но всё же с приходом Слепцова отношение к городу изменилось. Ярославль начал получать хорошие деньги на ремонт и содержание дорог, благоустройство, реставрацию памятников архитектуры. А в его развитии появилась некая системность. Да, пока что получается далеко не всё. Но нынешняя ситуация всё равно лучше, чем порядком затянувшееся пребывание в изгоях.

Визиты высоких гостей

Год запомнился и небывалым количеством высокопоставленных визитов. Такого количества посетивших нашу область вип-гостей не было очень давно. Прежде всего, запомнились сразу два визита Президента Владимира Путина. В апреле глава государства побывал в Рыбинске и дал старт производству газотурбинных двигателей для флота. А 1 сентября Владимир Владимирович провёл в Ярославле Всероссийский открытый урок, принял участие в форуме «Будущие интеллектуальные лидеры России», посетил Государственное Училище Олимпийского Резерва по хоккею и встретился с общественностью. Естественно, рефреном шла поддержка тогда ещё временно исполняющего обязанности губернатора Дмитрия Миронова.

Настоящий «звездопад» из руководителей федерального уровня принёс август. И по линии каждого регион имел ту или иную финансовую поддержку. Практически за одну неделю в Ярославль приехали министр обороны Сергей Шойгу (несколько предприятий ярославской земли выполняют оборонные заказы), министр финансов Антон Силуанов (области выделены выгодные бюджетные кредиты), министр транспорта Максим Соколов (625 миллионов на участие в программе «Безопасные и качественные дороги») и мэр Москвы Сергей Собянин (600 миллионов на благоустройство зоны ЮНЕСКО в областном центре). Не будем забывать про визиты высокопоставленных партийных функционеров (Сергей Неверов, Андрей Турчак), руководителей госкорпораций (Сергей Чемезов) и других «випов» рангом пониже. Одним словом, недостатка внимания в этом году у нас точно не было!

Участие в питерском форуме и развитие ярославской промышленности

Тему звучных имён может продолжить Петербургский международный экономический форум, который прошёл в начале лета, и в котором наша область приняла активное участие. В известном смысле он тоже стал для нас рекордным. Регион заключил 17 соглашений в сфере промышленности и сельского хозяйства, ЖКХ и инфраструктуры, гостиничного бизнеса и туризма на общую сумму более 21 миллиарда рублей. Среди инвесторов — такие известные компании, как «Р-Фарм», «Татнефть», «Московский кредитный банк» и другие. Правда, пока что дальше соглашений большинство проектов не пошло. И всходов после разрекламированного инвестиционного дождя особо не наблюдается. Исключение составляет разве что возрождение производства на НПЗ имени Менделеева в Тутаевском районе. Его запустили в августе. Среди других спасённых предприятий также стоит назвать рыбинские «Раскат» и «Верфь братьев Нобель». Зато к декабрю индекс промышленного производства региона вырос почти на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Что не может не радовать. Хорошую работу показали машиностроительные и фармацевтические предприятия, а также нефтяники и производители высокотехнологичного оборудования. С другой стороны, в массе своей рост демонстрировали либо структуры госкорпораций (так, зону своего влияния существенно расширила ГК «Ростех»), либо предприятия, работающие в сегменте ограниченной конкуренции. При этом, остаются проблемы в лёгкой и пищевой промышленности. Перестала работать табачная фабрика. А на «Ярославском ЛВЗ» по-прежнему не производят спиртные напитки (а это помимо всего прочего прямые потери регионального бюджета). И это несколько притупляет головокружение от успехов.

«Перезагрузка» отношений с ПАО «Газпром»

Одним из главных достижений Дмитрия Миронова ещё в статусе врио губернатора принято считать так называемую «перезагрузку отношений» с «национальным достоянием» и возвращение Ярославской области в программу газификации (откуда нас исключили ещё в 2014 году). В начале года СМИ озвучили поистине наполеоновские планы. Стороны подписали соглашение, по которому «Газпром» до 2021 года запланировал построить 576 километров сетей (да другим данным — около 430 километров) и газифицировать 41 населенный пункт в 10 муниципальных районах. Объём инвестиций оценивался примерно в 2 миллиарда рублей. Конкретно в 2017 году предполагалось инвестировать 914 миллионов рублей и приступить к строительству двух газопроводов. Кроме того, газовики взяли на себя повышенные социальные обязательства по возведению 5 физкультурно-оздоровительных комплексов и 20 пришкольных стадионов. В свою очередь, потребители области должны были рассчитаться по долгам за «голубое топливо» (в начале года они составляли почти 7 миллиардов рублей) и обеспечить своевременные и 100% текущие платежи. Судя по цифрам на конец года, полностью выполнить эти задачи так и не удалось. По данным ИА REGNUM, к середине ноября задолженность предприятий (без учета ТГК-2) составила 2 миллиарда 542,3 миллионов рублей и увеличилась по сравнению с октябрём на 253 миллиона. Среди главных «паршивых овец» оставались муниципальные предприятия ООО «ПЭК» (Переславль-Залесский) и МУП «Теплоэнерго» (Рыбинск) и отчасти — областная «ЯГК». Кадровые перемены (смена директора рыбинского предприятия и перевод руководителя ООО «Газпром Межрегионгаз Ярославль» в Тюмень) не смогли изменить ситуацию. И к концу года положение выглядит далеко не таким радужным, как представлялось в начале.

Программа «Безопасные и качественные дороги»

Лучше сложилась ситуация с ремонтом улично-дорожной сети. Вместе с 37 другими агломерациями Ярославль попал в программу «Безопасные и качественные дороги», за счёт которой в городе отчасти удалось справиться со «второй российской бедой» (хотя бы на время). Из федерального бюджета нам выделили 625 миллионов рублей. Ещё 552 дала область. Вместе с муниципальным со-финансированием объём работ оценили в 1 миллиард 306 миллионов. На эти средства удалось отремонтировать 29 городских улиц (в том числе таких крупных, как Большая Фёдоровская, Некрасова, Свердлова, Володарского, Маяковского, Полушкина роща, Суздальское шоссе) и 5 участков региональных трасс. Без проблем, правда, не обошлось. В областном центре серьёзно подвёл московский подрядчик — фирма «Экоград», которая выполняла работы во Фрунзенском и Красноперекопском районе. Взяв самый крупный объём, компания сорвала сроки и заработала больше всего нареканий. Немало претензий было и к «Северному потоку», делавшему ремонт на региональных дорогах. На одном из участков асфальт пришлось снимать даже несколько раз. Определённые нарекания были и по поводу организации конкурсов (в том числе по линии ФАС). В следующем году программа «БКД» будет продолжаться. Федерация даёт уже 730 миллионов. К ремонту запланировано 33 городских и 8 областных дорог. И хочется верить, что на этот раз всех «детских болезней» получится избежать.

Губернаторский проект «Решаем вместе»

Из сугубо областных начинаний запомнилась программа «Решаем вместе», которая стала одним из главных элементов предвыборной кампании Дмитрия Миронова. Правда, к ней сразу «прислонилась» и «Единая Россия». С другой стороны, ее представители стали своеобразной «ударной силой» по продвижению проекта на местах. Так что сотрудничество получилось взаимовыгодным. После отбора в план попали 504 объекта по 4 направлениям: формирование современной городской среды (благоустройство дворов и общественных территорий); парки и скверы; поддержка учреждений культуры; реализация местных инициатив (предельно широкое направление, подразумевающее целый спектр работ от замены пластиковых окон в школах до обустройства детских площадок). Бюджет программы составил около 650 миллионов. К сожалению, реализация мероприятий подкачала. В значительном количестве муниципальных образований работы ушли в глубокую осень. Качество зачастую оставляло желать лучшего. И полностью завершить проект к установленному сроку 1 ноября не удалось. С другой стороны, сама задумка была вполне здравой. И немалую часть местных проблем всё же удалось решить. Так что главное сделать правильные выводы. К слову, в следующем году программу продолжат. А в ее нормальной реализации будет заинтересован не только Губернатор, но и областные депутаты, которым в сентябре предстоят выборы.

«Рейтинг-76» и сокращение полномочий муниципальных образований

Возможно, не самым заметным, но достаточно интересным событием стала разработка специальной системы оценки деятельности органов местного самоуправления под названием «Рейтинг-76». На самом деле, ранжирование муниципалов на уровне областной администрации начали проводить достаточно давно. Это позволяло чиновникам, ответственным за развитие МСУ, держать руку на пульсе, и давало стимул для самих местных властей (лучшие получали гранты из бюджета). Но с приходом новой команды система оценки работы городских и районных начальников претерпела определённые изменения. В структуру «Рейтинга-76» включили более трёх десятков показателей по пяти ключевым направлениям развития: экономика, инфраструктура, социальное развитие, управление, безопасность. Муниципальные образования ранжировали по каждому из направлений, после чего составляли итоговый отчёт. Впервые методику опробовали весной. По итогам первого квартала победителями «общего зачёта» стали Рыбинск, Мышкинский и Первомайский районы. К концу первого полугодия в тройку лидеров вошли Мышкинский, Ярославский районы и город Ярославль. По результатам 9 месяцев первые места достались Угличскому, Некрасовскому и Мышкинскому районам. Лучшее муниципальное образование по итогам года получит грант Губернатора.

Впрочем, оценивать работу местных органов власти становится всё труднее. Поскольку у них остаётся всё меньше и меньше полномочий. Можно даже сказать, что год прошёл под знаком своеобразной «централизации». Ещё в декабре 2016 у муниципалов забрали полномочия по благоустройству (правда, потом это решение оспорила прокуратура). Потом регион принял на себя функции по водоснабжению и водоотведению. Правда, областным законом был предусмотрен «переходный период» до 1 января 2018 года, который в итоге пришлось продлить ещё на год (реформа забуксовала). А в конце 2017-го под крылом субъекта оказались ещё и полномочия в градостроительной деятельности (выдача разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию) и рекламной сфере. На местах нововведения восприняли по-разному. Кто-то радостно перекрестился. Кто-то поворчал, что скоро им доверят только укладывать плитку, сажать деревья и убирать мусор. Рассуждать о причинах централизации сегодня нет необходимости (они слишком разные и их слишком много). А вот её последствия можно будет оценить уже в следующем году. В общем, поживём — увидим.

100-летие Октябрьской революции

Каждый имеет право по-своему относиться к революции 1917 года. Но историческое значение октябрьских событий отрицать трудно. Поэтому их вековой юбилей мы посчитали достойным упоминания. Правда, на федеральном уровне 100-летие прошло более чем скромно и запомнилось скорее неоднозначными фильмами, чем какими-то зрелищными акциями. В Ярославской области всё тоже оказалось достаточно стандартным. Несколько концертов и выставок в преддверии 7 ноября и традиционное шествие коммунистов в сам Красный день календаря. Возможно — на этот раз чуть более представительное, чем обычно. По оценкам самих организаторов, в мероприятии было задействовано более 700 человек. Правда, запомнилось оно не столько красными флагами и маршами духового оркестра, сколько перекрытой с раннего утра улицей Свободы. Притом, что сама демонстрация начиналась в 16 часов. Разумеется, в будний день это сразу создало огромные пробки и вызвало праведный гнев горожан. В ответ на упреки жителей и устроителей шествия, в мэрии с олимпийским спокойствием объясняли всё требованиями безопасности. Чего на самом деле было больше — реальной заботы о безопасности или желания насолить коммунистам — так и осталось неясным. В остальном, всё прошло вполне обыкновенно. Впрочем, самому октябрьскому восстанию поначалу тоже не придавали большого значения. Гораздо более громкими оказались его последствия. К счастью, те события давно миновали и на дворе уже не 20 век!

Юбилей «Золотого кольца России»

Сказав о столетии революции, напоследок нельзя не упомянуть о ещё одном юбилее. Пусть и вдвое меньшем, но по-своему тоже значимом — 50-летии туристического маршрута «Золотое кольцо России». Конечно, дата эта довольно условна. Да и сам маршрут тоже (официально в него входят 8 городов, но порой список расширяют на пару десятков населённых пунктов). Но, как сказал бы классик: «Как много в этом звуке для сердца русского слилось». Сегодня о легендарном маршруте слышал каждый школьник (ну, разве что за исключением совсем серых троечников). Сам термин придумал журналист газеты «Советская Культура» Юрий Бычков, проделавший в 1967 году своё впоследствии ставшее знаменитым путешествие и написавший о нём серию статей. Потом идею раскрутили, и она трансформировалась в настоящий туристический бренд, который начали активно поддерживать ещё при советской власти. Знаменитый главный туристический комплекс в Суздале, речной вокзал в Ярославле и железнодорожная станция в Ростове, десятки гостиниц и ресторанов — всё это её наследие. Власти нынешние отпраздновали юбилей маршрута не в пример скромнее. Даже несмотря на статус столицы маршрута (который Ярославль получил ещё в 2016 году). Из всех мероприятий запомнилось создание Союза городов «Золотого кольца» со штаб-квартирой в доме русско-французской дружбы, открытие специального паспортного стола, праздничный забег и несколько традиционных фестивалей. Плюс — то самое благоустройство зоны ЮНЕСКО стоимостью 600 миллионов рублей, которые выделило Правительство Москвы. Но эти работы проводились как бы «в целом», без привязки к празднику. При этом, саму идею открыть маршруту «второе дыхание» и тем самым привлекать больше туристов под сомнение никто не ставит. Она, безусловно, правильная. Осталось только наладить исполнение. Тогда всё точно засияет чистым золотом!

Таким увидели 2017 год в «Клубе социологов». Возможно, мы что-то упустили. Представленный список не претендует на абсолютную полноту и всегда может быть дополнен. Через несколько дней наступит новый год, который принесет уже новые события. Мы не можем знать наперёд, какими они будут. Но точно уверены, что скучать не придётся!

ГЕОРГИЙ ГРОМОВ