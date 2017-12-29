Ярославль, 29 декабря, 2017, 10:03 — ИА Регнум. Первый заместитель мэра Ярославля Сергей Тарасов покинул свой пост, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Сергей Тарасов

Разговоры о том, что Сергей Тарасов уходит из мэрии Ярославля, появились в середине декабря. Однако сам тогда он эту информацию опроверг, сообщив, что находится на больничном и собирается выйти на работу.

Однако сегодня, 29 декабря, сам Сергей Тарасов подтвердил корреспонденту ИА REGNUM, что покинул мэрию — в связи с переходом на новое место работы.

Как пояснил Сергей Тарасов, работать он будет в Москве. Он поздравил всех журналистов и жителей Ярославля с наступающим Новым годом.

«Мне было очень приятно с вами работать», — сказал Сергей Тарасов.

Напомним, он был назначен на должность первого заместителя мэра города Ярославля 22 марта 2017 года. Ранее занимал пост советника мэра по вопросам ЖКХ.

В 2012 году он работал советником генерального директора государственной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. В 2013 году замещал должность первого заместителя начальника Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа. Затем работал в Государственной жилищной инспекции Московской области на должности первого заместителя руководителя — заместителя Главного государственного жилищного инспектора Московской области. С 2015 по 2016 год был заместителем начальника Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «Российские железные дороги». С 2016 года работал в должности директора по капитальному ремонту в акционерном обществе «Ярославльзаказчик».