Калуга, 29 декабря, 2017, 08:27 — ИА Регнум. Расширенная коллегия министерства сельского хозяйства Калужской области рассмотрела предварительные итоги 2017 года и определила задачи на 2018 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM 29 декабря. По подсчётам министерства, инвестиционный портфель калужского агропрома в 2017 году прирос на 12,3 млрд рублей и достиг почти 60 млрд рублей, что позволит расширить программу модернизации производства.

Коровы

Так, в 2017 году объём продукции агропромышленного комплекса области составит 41 млрд рублей, прирост по сравнению с 2016 годом составил 7,5%. Более 3 млрд рублей направлено аграриям из федерального, регионального и местных бюджетов в качестве государственной поддержки. Инвестиционный портфель увеличился до 60 млрд рублей.

Эти ресурсы дают возможность последовательно осуществлять технологическую модернизацию производства, повышать генетический потенциал сельскохозяйственных животных, улучшать условия труда. Инвестиционные проекты реализуются во всех районах области.

В числе эффективных точек роста АПК области молочное скотоводство, которое увеличилось в 2017 году. Производства молока в хозяйствах всех категорий увеличилось на 13,2%. В лидерах — Пермышльский, Ферзиковский и Козельский районы. В регионе стабильно работают свыше 65 современных ферм, оборудованных доильными залами. Два крупных молочных комплекса запущены в эксплуатацию в хозяйстве «Калужская нива», строительство еще одного началось в Ферзиковском районе. В Ульяновском районе продолжается возведение молочного комплекса вьетнамской компании «Ти-Эйч групп», ведется строительство в ООО «Зеленые линии — Калуга». Существенный вклад в общий результат вносит роботизация молочной отрасли. В регионе работают 124 робота на 32 фермах.

Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий составит 110 тыс. тонн, что на 10% больше, чем в 2016 году и на 8% выше целевого показателя. На территории 11 районов компанией «Мираторг» реализуется проект по развитию мясного скотоводства. В калужском регионе действует более 60 ферм мясного направления, созданных на базе семейных ферм и хозяйств начинающих фермеров. Интенсивно развивается свиноводство.

В рамках импортозамещения продовольствия продолжается освоение новых направлений производства. Стабильно развивается отрасль аквакультуры. Расширяют производственные мощности ООО «Ф-Траут» в Боровском районе и «Калужская форель». В Износковском районе начал работу «Селекционный центр аквакультуры» по инкубированию икры и выращиванию молоди осетровых, сиговых и лососевых рыб. В Малоярославецком районе открылась первая крупнейшая в России ферма по выращиванию тихоокеанской креветки.

На коллегии много говорили о земледелии. В частности, целевые показатели госпрограммы 2017 года перевыполнены на 31%. Хозяйства Перемышльского, Сухиничского, Жуковского, Мещовского районов обеспечили почти 40% областного намолота зерна. Производство картофеля составило 61,7 тыс. тонн при урожайности 185 центнеров с гектара. Целевой индикатор по этому направлению выполнен на 170%. Бабынинский, Сухиничский, Думиничский и Перемышльский районы обеспечили 68% валового сбора картофеля.

Важнейшим направлением работы министерства сельского хозяйства области по-прежнему является создание условий для вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель, формирования рациональной структуры угодий, а также разработка и реализация механизмов защиты земель от выбытия из сельхозоборота. За 11 месяцев 2017 года органами муниципального земельного контроля проведены 2004 проверки соблюдения законодательства на земельных участках общей площадью 70,9 тысяч гектаров. Из них в 929 случаях (46%) выявлены нарушения, выданы предписания по их устранению. Более трети проверок были организованы внепланово. Возбуждено 557 дел об административных правонарушениях. К административной ответственности привлечены 466 лиц, сумма наложенных штрафов составила 6 млн рублей.

Между тем, по предварительным итогам мониторинга, на территории области используется 55−60% пашни.

На закреплению на селе квалифицированных кадров АПК и социальной сферы направлена подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий». В её рамках построено пять спортивных и две детские площадки, две зоны отдыха. Построено и приобретено 4,4 тыс. квадратных метров жилья. Введено в эксплуатацию 6,8 км уличных газовых сетей в трёх сельских населенных пунктах. Завешено строительство трех автомобильных дорог общей протяженностью 11,4 км. Начата реконструкция сельского дома культуры в д. Михеево Медынского района на 200 мест, которая будет завершена летом 2018 года.

В 2018 году также будет продолжена грантовая поддержка семейных животноводческих ферм, начинающих фермеров, сельскохозяйственных потребительских кооперативов. На реализацию программных мероприятий из средств областного бюджета будет направлено 457 млн рублей. Из них 109,8 млн рублей предусматриваются на ведомственные целевые программы по созданию 100 роботизированных молочных ферм и новую программу развития потребительской кооперации в Калужской области. Кроме того, министерством сельского хозяйства будет продолжено финансирование мероприятий по поддержке кадрового потенциала, выплате стипендий студентам, обучающимся по целевому приёму и именных имени Сонина. В результате в аграрном ведомстве рассчитывают обеспечить в 2018 году рост основных показателей развития сельскохозяйственного производства и повысить обеспеченность населения области качественной местной продукцией.

Напомним, как сообщил на итоговой пресс-сколнференции губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, в 2017 году в хозяйствах всех категорий, по предварительным данным, обработано 232,2 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур (включая кукурузу), собрано 325,8 тыс. тонн картофеля, 132,4 тыс. тонн овощей. По состоянию на 1 декабря 2017 года, вспахано 51,9 тыс. га зяби, под урожай 2018 года посеяно 41,3 тыс. га озимых (на декабрь 2016 года было вспахано 38,5 тыс. га зяби и посеяно 39,3 тыс. га озимых соответственно).