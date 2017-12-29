Кишинёв, 29 декабря, 2017, 05:24 — ИА Регнум. Гагаузская автономия не стала положительным примером для Приднестровья, но могла бы стать таковым. Об этом заявила на пресс-конференции, посвященной итогам 2017 года, башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах.

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Она считает, что для того, чтобы Приднестровье объединилось с Молдавией, жителям ПМР необходимо «показать хороший пример».

«Таким примером может быть Гагаузия. Сегодня мы не пример. Сегодня власти страны еще не сделали что-то такое в нашем регионе, что привлекло бы приднестровцев», — приводит слова башкана комратское издание «Гагауз-инфо».

При этом глава Гагаузии полагает, что в перспективе объединение Молдавии с Приднестровьем может произойти на принципах федеративного устройства государства.

«Нам было бы интересно участвовать в процессе урегулирования. Интересно было бы видеть Гагаузию в будущем федеративном государстве. Я всё-таки думаю, что государство будет федеративным», — сказал Влах.

А пока что, отметила башкан, в Кишинёве просто обманывают гагаузов. В качестве примера она привела предоставление автономии квоты в парламенте Молдавии в количестве двух депутатов.

«Первое, что я могу сказать, — нас обманули. Потому что сначала обсуждалась тема пяти мандатов, потом мы говорили от трех мандатах в связи с тем, что была введена смешанная система. Но в итоге получили лишь два мандата», — отметила башкан.

ИА REGNUM отмечает, что это не первый раз, когда башкан Гагаузии Ирина Влах пытается рассуждать о необходимости некоего «хорошего примера» Гагаузии для ПМР. В апреле 2016 года она даже изъявила желание выступить в переговорах по молдавско-приднестровскому урегулированию на стороне Кишинёва (и на его позициях, включая «предоставление» Приднестровью статуса «автономии» по аналогии с гагаузской) и соответственно против ПМР и ее интересов. Тогда «раинтеграционные» потуги Влах вызвали жесткую реакцию со стороны Приднестровья: там их назвали комичными и оторванными от реальности.

Ранее тема участия Гагаузии в процессе переговоров Молдавии и ПМР если и поднималась, то в контексте гипотетического создания трехсубъектной федерации в составе Молдавии, Гагаузии и ПМР (соответственно, в целях повышения статуса Гагаузии, а не рекламирования бутафорской гагаузской «автономии» в качестве «хорошего примера» для ПМР). В этом смысле обсуждался вариант подключения Гагаузии на определенном этапе к переговорам не на стороне и в составе делегации Молдавии, а в качестве отдельного и самостоятельного субъекта возможной будущей федерации.

В то же время в Тирасполе даже к такой форме «гагаузского участия» всегда относились критически, как и к любым параллелям между ПМР и Гагаузией. «Федеративный» же проект урегулирования конфликта на Днестре был похоронен в 2003 году, когда тогдашний президент Молдавии Владимир Воронин под давлением Запада в последний момент сорвал подписание «Меморандума Козака».

Позже, 22 июля 2005 года, парламент Молдавии принял закон «Об основных положениях особого правового статуса Приднестровья», который в одностороннем порядке «наделяет» Приднестровье статусом автономии по аналогии с Гагаузией. А 17 сентября 2006 года в Приднестровье состоялся референдум, на котором более 97% участников проголосовали против объединения с Молдавией и за независимость и последующее свободное присоединение к России.