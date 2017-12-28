Эр-Рияд, 29 декабря, 2017, 00:32 — ИА Регнум. Два сына Абдаллы Аль Сауда, покойного короля (август 2005 г. — январь 2015 г.) Саудовской Аравии, освобождены из-под стражи, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

Уточняется, что на свободу после задержания отпущены принц Мишааль ибн Абдалла и принц Фейсал ибн Абдалла. Они освобождены в отеле «Ритц-Карлтон» (Эр-Рияд) решением генпрокурора Саудовской Аравии по финансовой договоренности с правительством.

Отметим, что пока под арестом находится еще один сын Аль Сауда принц Турки ибн Абдалла, по которому не принято решения об освобождении.

Напомним, 11 принцев Саудовской Аравии были задержаны в начале ноября 2017 года в рамках антикоррупционной кампании. 4 ноября был сформирован Высший комитет по борьбе с коррупцией, возглавляемый наследным принцем Мухаммедом бен Салман.

Принцы находились «в заключении» в отеле «Ритц-Карлтон». В числе задержанных также оказались четыре министра действующего правительства, в том числе министр экономики и планирования Адель Факих.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, после старта антикоррупционной кампании в Саудовской Аравии несколько местных миллиардеров начали вывод капиталов за рубеж.