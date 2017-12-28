Вашингтон, 28 декабря, 2017, 23:37 — ИА Регнум. История учит нас тому, что государства, выбравшие путь высокомерия, запугивания и непомерного государственного долга, рано или поздно рухнут. Рим, который доминировал в Европе более 800 лет, рухнул из-за своего самодовольства. То же самое можно сказать и о китайских династиях прошлого. Британская империя рухнула под тяжестью непосильной ноши и чрезмерных долгов. США могут последовать по той же траектории, если продолжат практиковать дипломатию в стиле «Рэмбо», пишет Кен Моак в статье для Asia Times.

Цитата из к/ф «Рэмбо: Первая кровь». Реж. Тед Котчефф. 1982. США Сильвестр Сталлоне

Тратя огромные финансовые средства, руководствуясь принципом «кто сильнее, тот и прав», США изымают крупные суммы денег, которые можно было бы направить на ремонт инфраструктуры, поддержание здравоохранения и развитие образовательных услуг. Трамп сам признался в том, что для ремонта разрушающихся дорог, мостов, аэропортов и других объектов инфраструктуры США требуется более $1 трлн. США нужны эффективные транспортные сети, сильное здравоохранение и высококвалифицированные специалисты, чтобы выстоять в конкуренции в рамках всё более глобализированной экономики.

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Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Сокращение связей с партнерами и конкурентами не приведет к долгосрочному стабильному росту американской экономики. Внешний иностранный долг, также как задолженности по потребительским кредитам и государственный долг США превышают 100% от ВВП. Непомерные долги приводят к увеличению стоимости новых заимствований и снижению внутреннего потребления. Таким образом, несмотря на то, что экономика США выросла более чем на 3% в годовом исчислении в третьем квартале 2017 года, это, скорее всего, случайное стечение обстоятельств, а не устойчивый тренд. Действительно, Всемирный банк и Международный валютный фонд предсказывают, что страны «большой семерки», включая США, в течение следующих пяти лет могут рассчитывать на экономический рост в рамках 1,5% — 2%.

Кроме того, политика Трампа «Америка прежде всего» уже оттолкнула от США большую часть мира и расколола американское общество. Согласно социологическому исследованию Pew Research Center, всё больше и больше стран начинают негативно воспринимать США из-за политики, проводимой Белым домом. Протесты против политики Трампа стали широко распространенным явлением в Соединенных Штатах. На акциях протеста часто видны транспаранты с надписью «Трамп не мой президент». Личный рейтинг президента упал ниже 40%.

Две трети населения США не одобрило решение Белого дома о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Более 70% жителей США, поддерживающих Демократическую партию, высказались против решения по Иерусалиму, в то время как примерно такой же процент сторонников республиканцев поддержали политику Трампа в отношении Израиля.

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Иерусалим

Согласно результатам проведенного в США опроса общественного мнения Pew International, стремление Трампа запугать и подчинить более слабые страны, зависящие от американской помощи, возымело обратный эффект. Большое количество стран-получателей американской помощи поддержали резолюцию ООН, осуждающую решение США о переносе посольства в Иерусалим.

Страны, зависящие от помощи США, похоже, отказались принести свои принципы в жертву. Учитывая, что 14 из 15 членов Совета Безопасности ООН голосовали против решения Трампа по Иерусалиму, США, видимо, оказались в международной изоляции.

Если США сохранят свою конфронтационную позицию во внешней политике, они рискуют столкнуться с изоляцией и вместо того, чтобы «вновь сделать Америку великой», Вашингтон «сделает Америку хуже, чем прежде». США нуждаются в международном сотрудничестве для обеспечения устойчивого долгосрочного экономического роста и глобальной гегемонии. Недостаточный внутренний спрос говорит о необходимости доступа на внешние рынки, поэтому Трампу следовало бы осознать те объективные обстоятельства, которые сопутствуют его политике «Америка прежде всего».