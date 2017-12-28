Анкара, 28 декабря, 2017, 22:48 — ИА Регнум. В Турции суд вынес решение об аресте организатора фотовыставки, на открытии которой в декабре 2016 года был убит посол России в Турции Андрей Карлов, сообщает 28 декабря ТАСС со ссылкой на один из турецких телеканалов.

Иван Шилов ИА REGNUM Андрей Карлов

Организатор выставки Мустафа Тимур Озкан был задержан и допрошен полицией, а затем суд предъявил ему обвинение в «соучастии в умышленном убийстве».

Подробностей расследования СМИ пока не сообщают.

Напомним, 19 декабря 2016 года российский посол Андрей Карлов был застрелен в Анкаре во время своего выступления на открытии фотовыставки, посвященной России. Застреливший его 22-летний турецкий полицейский Мевлют Алтынташ был убит на месте преступления. МИД России расценил этот инцидент как террористический акт.

Улицу Карягды в Анкаре, на которой располагается посольство России в Турции, в январе 2017 года назвали в честь Андрея Карлова

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря 2017 года, в годовщину гибели Андрея Карлова в московском районе Ховрино на стене дома, где жил погибший дипломат, открыли мемориальную доску.