Москва, 28 декабря, 2017, 21:15 — ИА Регнум. Минфин и Центробанк России разработали рамочный законопроект, регулирующий привлечение инвестиций с помощью криптовалют — ICO (Initial Coin Offering). Об этом заявил 28 декабря заместитель министра финансов Алексей Моисеев на заседании общественного совета при Минфине.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство финансов России

Механизм привлечения инвестиций ICO схож с привычным для крупных компаний способом первичным размещением акций на бирже (IPO). В случае ICO роль акций выполняют токены, приобретаемые за цифровые валюты. Сам процесс инвестирования напоминает краудфандинг, так как стартапы выходят на рынок криптовалют до запуска проекта, на этапе бизнес-идеи. Если идея оказывается успешной, то инверторы вкладываются в проект на раннем этапе. В данной механизме криптовалюты будут считаться «иным имуществом», которым позволено расплачиваться за токены.

Моиссев отметил, что министерство не намерено чрезмерно регулировать рынок ICO, так как он может уйти в другие страны. При этом ведомство видит основные риски именно в рынке токенов.

Первый заместитель Банка России Ольга Скоробогатова добавил, что цифровые валюты не будут считаться платежным средством. Более того, в законе написано, что добыча криптовалют (майнинг) относится к предпринимательской деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе заседания общественного совета при Минфине Скоробогатова сказала, что в 2018 году планируется запустить обсуждение о создании наднациональной цифровой валюты в рамках БРИКС и ЕАЭС.