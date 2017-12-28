Москва, 28 декабря, 2017, 20:09 — ИА Регнум. Американский президент выступил с новой стратегией, в которой главными врагами названы Россия и Китай, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Об этом он заявил 28 декабря в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зюганов

«В отношении США у меня давно нет никаких иллюзий, — признался политик. — У них всегда были две тенденции — экспансия и провокация. Если мы будем слабыми, нас будут давить и диктовать. Надо смотреть реалистично. Будем сильными, и тогда нас будут уважать. Россия должна быть сильной и здоровой. Американский президент выступил с новой стратегией, в которой главные враги — это Россия и Китай».

При этом Зюганов напомнил, что еще Генри Киссинджер предупреждал, что нельзя объединять против США Россию и КНР.

«Сама такая постановка вопроса абсолютно опасна для США, — констатировал лидер КПРФ. — Надо укреплять БРИКС. Китай становится супердержавой, и США не случайно пересмотрели стратегию. У нас же один выход — всё сделать так, чтобы у нас была современная наука и суперсовременная промышленность. А для этого нужна иная политика. Европа изменилась. Англия не знает, как выбираться из ЕС, а во Франции беспомощный президент. Надо вернуть классных специалистов — дать им хорошие условия, и мы тогда преодолеем все трудности. Для этого у страны есть всё».

Напомним, что в начале 2017 года председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев признал, что ситуация с «утечкой мозгов» из России стала «просто недопустимой». Эти слова прозвучали на пленарном заседании инвестиционного форума в Сочи (Краснодарский край). По словам Медведева, сегодня «мы экспортируем нефть, газ и, к сожалению, интеллект». При этом Медведев объяснил, что такая ситуация сложилась во многом из-за того, что специалисты не видят потенциала для своей работы в России. Неолиберальный курс правительства, однако, после этих слов главы правительства остался прежним, а экономические показатели с тех пор не перестали падать.

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