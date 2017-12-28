ФАС пригрозила аэропортам Москвы жесточайшими штрафами
Москва, 28 декабря, 2017, 19:33 — ИА Регнум. Администрация московских аэропортов либо расширит таксомоторный парк, либо выплатит жесточайшие штрафы, заявил журналистам 28 декабря глава ведомства Игорь Артемьев.
По его словам, ФАС потребует от аэропортов решить эту проблему уже в январе 2018 года. Артемьев сказал, что вопрос согласован со спецслужбами.
ФАС намерена расширить количество компаний такси и водителей, которые имеют доступ на первую линию перрона аэропортов.
Глава ФАС добавил, что работа будет завершена к концу первого квартала 2018 года. На совещании в ведомстве администрация аэропортов согласилась на данную меру.
Кроме этого, ФАС совместно со спецслужбами сосредоточится на проверке водителей в целях антитеррора. Компании такси, которые согласятся на условия аэропортов, должны будут представить списки воителей.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября 2017 года у аэропорта «Домодедово» таксист-нелегал сбил полицейского и скрылся с места происшествия. Полицейский хотел проверить документы у мужчины, но таксист сел в автомобиль и заблокировал двери. Страж порядка перегородил своим телом путь автомобилю, однако нелегала это не остановило.