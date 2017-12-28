Москва, 28 декабря, 2017, 19:33 — ИА Регнум. Администрация московских аэропортов либо расширит таксомоторный парк, либо выплатит жесточайшие штрафы, заявил журналистам 28 декабря глава ведомства Игорь Артемьев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

По его словам, ФАС потребует от аэропортов решить эту проблему уже в январе 2018 года. Артемьев сказал, что вопрос согласован со спецслужбами.

ФАС намерена расширить количество компаний такси и водителей, которые имеют доступ на первую линию перрона аэропортов.

Глава ФАС добавил, что работа будет завершена к концу первого квартала 2018 года. На совещании в ведомстве администрация аэропортов согласилась на данную меру.

Кроме этого, ФАС совместно со спецслужбами сосредоточится на проверке водителей в целях антитеррора. Компании такси, которые согласятся на условия аэропортов, должны будут представить списки воителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября 2017 года у аэропорта «Домодедово» таксист-нелегал сбил полицейского и скрылся с места происшествия. Полицейский хотел проверить документы у мужчины, но таксист сел в автомобиль и заблокировал двери. Страж порядка перегородил своим телом путь автомобилю, однако нелегала это не остановило.