Москва, 28 декабря, 2017, 21:03 — ИА Регнум. На городские маршруты столицы вышли два новогодних трамвая, украшенные мерцающими светодиодными огнями. Увидеть тематический транспорт жители города могут на маршрутах №А и №6, проходящих в центральной части и на северо-западе Москвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новогодний трамвай

По словам генерального директора ГУП «Мосгортранс» Леонида Антонова, данный вид транспорта будет работать в вечернее время все праздничные каникулы. По ожиданиям, трамваи осуществят перевозку почти 17 тыс. человек.

«Новогодние трамваи становятся полноправными героями главного зимнего праздника — они выходят на улицы столицы уже третий год подряд. Сегодня мы сделаем отдельный подарок юным пассажирам. Детскую сказку о том, как обычный трамвайный вагон стал праздничным, и другие сувениры ребята получат из рук Деда Мороза и Снегурочки, которые встретят их в новогоднем трамвае», — сообщил Леонид Антонов.

Отметим, увидеть тематический транспорт жители города могут на нескольких маршрутах: № А («Метро «Октябрьская» — Метро «Чистые пруды» (по будням), №6 (Братцево — Метро «Сокол») и № 26 «Метро «Университет» — Метро «Октябрьская» (в праздничные дни).

Дарья Антонова ИА REGNUM Прохожие с большим интересом разглядывают праздничный трамвай

В 2017 году в проекте впервые принимает участие вагон с прицепом, на котором размещены сверкающие фигуры: сани Деда Мороза и олени в упряжке.

Как сообщало ИА REGNUM, на Кольцевую линию столичного метро вышел новый тематический поезд «Путешествие в Рождество». Поезд посвящён предстоящим новогодним праздникам, а также одноимённому московскому зимнему фестивалю, который пройдёт в столице с 22 декабря 2017 года по 14 января 2018 года.

Церемония запуска рождественского поезда состоялась в электродепо «Красная Пресня». Каждый из пяти вагонов украшен изображением заснеженных берез с новогодними игрушками, вокруг которых летают снегири.

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Добавим, в Москве 22 декабря стартовал юбилейный пятый фестиваль «Путешествие в Рождество». Праздник устраивают для москвичей и гостей столицы с 2012 года.

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