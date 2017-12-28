Москва, 28 декабря, 2017, 16:59 — ИА Регнум. Москва считает безосновательными обвинения со стороны Вашингтона в нарушении Договора по открытому небу. Об этом заявила на брифинге 28 декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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«Продолжая общий политический курс на дальнейшее обострение отношений, Вашингтон абсолютно безосновательно обвинил Россию в нарушении Договора по открытому небу и пошёл на односторонние шаги, связанные с созданием максимальных неудобств российским миссиям открытого неба, проводимым над территорией США», — сказала Захарова.

Как отметила представитель МИД, исходя из принципа, взаимности российская сторона вынуждена пойти на «адекватные меры, которые носят процедурный характер». В частности, по её словам, Россия заявила в консультативной комиссии по открытому небу о намерении отменить ночёвки на трех аэродромах при проведении полётов с участием США.

«Кроме этого, в декабре в миссию США при ОБСЕ российской стороной была направлена нота о прекращении с 1 января 2018 года действия ряда двусторонних договорённостей с американской стороной, которые касались облегчения выполнения полетов по договору», — сказала Мария Захарова.

Напомним, Договор по открытому небу был подписан в 1992 году в Хельсинки 23 странами — членами ОБСЕ. Целью договора является содействие укреплению доверия в международных отношениях через контроль над военной деятельностью и соблюдением действующих соглашений в области контроля над вооружениями. Участники договора могут совершать наблюдательные полеты над территорией друг друга. Россия ратифицировала документ в 2001 году. По состоянию на 2017 год участниками Договора об открытом небе являются 34 страны.

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