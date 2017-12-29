Киев, 29 декабря, 2017, 05:13 — ИА Регнум. Решение США продавать Украине американское стрелковое оружие и распоряжение Дональда Трампа предоставить Киеву противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin предполагает получение 35 переносных пусковых установок Javelin и 210 противотанковых ракет к ним. О том, много это или мало, пишет редактор ИА REGNUM Сергей Кузьмичев.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По штату механизированный батальон ВСУ имеет в своем боекомплекте 81 противотанковую управляемую ракету различных типов, что, по теоретическим расчетам, достаточно для нейтрализации 60 единиц бронетехники наступающего мотопехотного батальона противника, усиленного танковой ротой. Возможно, на самом деле Вашингтон поставит Киеву другое, большее число ракет и пусковых установок, однако главное в другом: позволят ли эти поставки переломить ситуацию на Донбассе в пользу хунты?

От ПТРК «Скиф», находящихся сейчас на вооружении ВСУ, Javelin отличается в два раза меньшей дальностью поражения цели (максимум 2500 м), зато он может производить выстрел из закрытых помещений, осуществлять наведение по принципу «выстрелил и забыл» и поражать бронетехнику с самой опасной для нее верхней полусферы. Это главные отличия от украинских комплексов. В каких же условиях ВСУ будут использовать это оружие?

Позиционный характер донбасского противостояния создает условия, при которых танки и бронетехника отведены от передовой линии обороны. Они применяются в качестве подвижного резерва для противодействия атакам противника или контратак в местах возможного прорыва. Особое значение приобретают артиллерия и минометы, подавляющие или уничтожающие противника — ПТРК для воздействия на укрепления противника применяются тоже, и имеющиеся в распоряжении ВСУ подходят для выполнения этих задач не хуже чудо-оружия из США.

А вот для уничтожения транспортных средств или бронетехники, перемещающихся в прифронтовой зоне, Javelin подходит больше. Другое дело, что это дорогая машина, и вряд ли командование добровольно направит его в расположение противника.

Так существуют ли условия, в которых американский ПТРК радикально повлияет на ход событий? Читайте в статье: Что изменят «Джавелины», коль дойдут до Украины?

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