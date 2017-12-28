Москва, 28 декабря, 2017, 16:24 — ИА Регнум. Кандидат от КПРФ, директор колхоза им. Ленина Павел Грудинин подал документы в ЦИК для участия в выборах президента РФ в качестве кандидата, передает корреспондент ИА REGNUM 28 декабря. ЦИК документы принял

Павел Грудинин

Ранее съезд партии принял решение выдвинуть Грудинина в качестве кандидата на пост президента РФ по предложению лидера партии Геннадия Зюганова.

Ранее в ЦИК подали регистрационные документы лидер ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Ксения Собчак, бывший вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин, председатель партии «Женский диалог» Елена Семерикова, бизнесмен Сергей Полонский и основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. Однако 25 декабря у последних двух кандидатов представители избирательной комиссии отказались принимать документы.

О намерении участвовать в президентской гонке 2018 года заявили в общей сложности еще более 30 человек.