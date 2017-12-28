Москва, 28 декабря, 2017, 15:32 — ИА Регнум. Сектор нефти торгуется 28 декабря вяло и без определенных идей. Тем не менее, черное золото остается у пиков многих месяцев, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

lalabell68 Нефтяная вышка

«Баррель североморского сорта нефти Brent стоит $65,94 (-0,1%). За «бочку» техасской легкой нефти WTI предлагают $59,68 (+0,1%)», — привела цифры эксперт.

Опубликованная накануне статистика от Американского института нефти показала, что к 22 декабря запасы черного золота в США упали на 6 млн баррелей против прогноза сокращения на 3,75 млн баррелей.

«Одновременно выросли запасы бензина и дистиллятов. Таким образом, уже шесть недель картина в секторе не меняется», — отметила Бодрова.

28 декабря вечером на сырьевом рынке ждут официальных данных от минэнерго США по запасам. Вероятнее всего, выраженных реакций уже не будет.

«К активным колебаниям рынок нефти вернется уже на следующей неделе, когда мир отойдет от празднования Рождества и Нового года», — считает эксперт.

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