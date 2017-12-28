Москва, 28 декабря, 2017, 15:38 — ИА Регнум. Сотовые операторы отменят роуминг по России в первом полугодии 2018 года, сообщил 28 декабря глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров.

По его словам, Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) ставила задачу завершить процесс отмены роуминга до конца 2017 года, однако это оказалось невыполнимо в столь короткие сроки, слишком велики оказались масштабы работы.

Однако, по словам министра, все крупнейшие сотовые операторы уже начали серьезную корректировку своих тарифных планов для отмены внутрироссийского роуминга.

«Надеюсь, что во втором полугодии 2018 года каких-то серьезных вопросов не останется», — сказал Николай Никифоров.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что 27 декабря заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин заявил, что ведомство рассчитывает на отмену внутрироссийского роуминга в тарифах сотовых операторов уже в январе 2018 года. Он также подчеркнул, что внутрисетевой роуминг и разницу в ценах на связь планируют устранить лишь к следующей весне.

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Отметим, что на настоящий момент в России действует национальный, внутрисетевой и крымский роуминг. В самом Крыму функционируют четыре оператора связи, однако ни один крупный оператор связи России не работает в Крыму из-за возможности попасть под международные санкции.

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