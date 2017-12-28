Барнаул, 28 декабря, 2017, 15:58 — ИА Регнум. Обыватели уверены, что в последние несколько лет Алтай из умеренного резкоконтинентального типа климата перешёл в «неумеренный». Потепления и холода стали меняться местами в любое время года, равно как и осадки. Под конец года может пойти дождь, а весной нежный первоцвет вдруг укрывается снегом. Летом ураганные ветра валят деревья и «косят» урожай. Но кандидат физико-математических наук, доцент Алтайского государственного технического университета Александр Каплинский уверен, что Сибирь от этих катаклизмов не перестала быть Сибирью. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он, в частности, сообщил:

Сибирский центр Федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета» Облачные воронки циклонов хорошо видны на снимках из космоса

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Подтаявший лёд

«Погода в конкретном пункте определяется глобальными атмосферными процессами. На нас оказывают влияние и Арктика, и Атлантика, и Центральная Азия, поэтому говорить о том, что что-то «сломалось» на Алтае, нет смысла. Ураганы и штормы всегда были и всегда будут, поскольку никуда не деваются контрасты температуры и влажности над океанами и сушей, но есть на Земле места, где они более вероятны, есть где менее. До нас не достают тропические циклоны над Атлантикой и Тихим океаном, где один может сменять другой, а у нас в центре Евразии своя кухня погоды. Вот сейчас над нами проходит каспийский циклон, а облачные воронки циклонов хорошо видны на снимках из космоса.

Сибирский центр Федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета» Облачные воронки циклонов хорошо видны на снимках из космоса

Они бывают мощными и не очень, вот летом, например, мы их можем даже не замечать, глядя на малооблачное небо — а оказывается, мы просто находимся в теплом секторе циклона. А в переходные периоды — осенью и весной, а также зимой при резких переменах погоды, они проявляют себя «во всей красе», что мы и видим сегодня», — пояснил учёный.

Он также напомнил: то, что климат медленно меняется, признают все исследователи, но в какую сторону — пока общего мнения нет.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаул. Лужи в декабре

«Возможно, на это влияет медленное изменение солнечной активности, что может выразиться не только в потеплении, но в конце концов привести и к похолоданию ‑ и такое уже бывало в истории, достаточно привести пример минимума Маундера в 17−18 веках (Maunder Minimum — период долговременного уменьшения количества солнечных пятен примерно с 1645 по 1715 годы. Получил название по имени английского астронома Эдварда Уолтера Маундера (1851—1928), обнаружившего это явление при изучении архивов наблюдения Солнца, прим. ИА REGNUM ), когда в Европе стояли зимы вроде наших.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайская трасса в метель

Потепление климата, о котором сейчас не говорит только ленивый, в условиях России проявляется в основном более теплыми зимами, чем раньше, летом же изменений мало. Многие ученые прогнозируют, что оно скоро закончится и среднегодовые температуры пойдут вниз. Что же касается деятельности человека, то ее влияние, по-моему, не стоит преувеличивать, но и отрицать тоже не стоит. Это пока вопрос дискуссионный», — считает Александр Каплинский.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтай. Межсезонье

Оснований для нагнетания страстей, по его словам, сейчас нет никаких.

«Двух одинаковых лет не бывает даже у нас — достаточно вспомнить многоснежную прошлую зиму и сравнить с начавшейся. Ну и зимы 2001 и 2006 годов, когда уходило далеко за — 40, не дают основания говорить, что Сибирь перестала соответствовать своему образу», — заключил учёный.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, суровая сибирская зима на Алтае откладывается до будущего года. Утром, 26 декабря, пешеходы в Барнауле «неуклюже бежали по лужам», а автомобилисты допустили более 10 аварий из-за дорог, ставших неимоверно скользкими из-за подтаявшего снега.

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Сегодня, 28 декабря объявлен новый штормовой прогноз из-за метелей и сильного ветра.