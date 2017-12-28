Ярославль, 28 декабря, 2017, 15:07 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля объявила аукцион на выполнение работ по восстановлению наружного освещения на улице Красноборской от улицы Сахарова до Университетской, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Привести в порядок участок улицы неоднократно требовали местные жители. Пикантность ситуации заключается лишь в том, что работы (или, по крайней мере, их основная часть) уже выполнены, в чем на месте убедился корреспондент ИА REGNUM.

Новые фонари на улице Красноборской

О том, что монтаж системы освещения ведется, официальный портал мэрии сообщал еще в конце ноября.

«С завтрашнего дня к работам по монтажу освещения приступает новая подрядная организация. Сегодня проведены подготовительные мероприятия, и завезена часть опор. Подрядчик обязуется произвести все работы в течение 20 дней», — говорится в сообщении официального сайта мэрии от 17 ноября.

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM жители улицы, подрядчик не обманул: столбы, провода и светильники были смонтированы в первой половине декабря. Система наружного освещения на Красноборской вполне соответствует условиям проводимого аукциона: опоры железобетонные, светильники светодиодные, использован самонесущий изолированный провод. Правда, пока новые фонари, как говорят местные жители, по вечерам не горят.

27 декабря закончился прием заявок от потенциальных подрядчиков, а 9 января 2018 года должны состоятся сами торги. Начальная цена аукциона составляет 2,3 млн рублей. Срок выполнения работ — до 18 февраля.