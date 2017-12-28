Берлин, 28 декабря, 2017, 15:02 — ИА Регнум. Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заняла третью строчку в рейтинге политических антигероев 2017 года. Таковы данные опроса, который институт изучения общественного мнения Kantar Emnid провел для изданий медиагруппы Funke.

European People's Party Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель

Более половины опрошенных — 53%, сочли канцлера и лидера ХДС неудачницей года. По мнению 41% респондентов, ее результаты всё же лучше, чем у конкурентов. При этом 62% избирателей ХДС/ХСС дали ей позитивную оценку, а 33% — негативную.

Лидером антирейтинга стал лидер социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц. Его работа совершенно не впечатлила 67% немцев, 23% отдали ему предпочтение на фоне других политиков, еще 10% воздержались от оценки.

В лагере самой СДПГ результаты Шульца не намного лучше: его считают неудачником 47%, а 25%, напротив, довольны его работой.

На втором месте антирейтинга — лидер ХСС Хорст Зеехофер. По итогам года он проиграл остальным политикам — так считает 61% опрошенных, четверть респондентов видят в нем победителя. В стане соратников Зеехофера показатели примерно те же: 59% негативных оценок, 28% — позитивных.

Наибольшим авторитетом у немцев пользуется президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер. Положительно его оценивают 65% граждан, 19% поставили ему негативную оценку.

Таким образом, верхние строчки антирейтинга заняли представители всех трех партий, претендующих на формирование в ФРГ правящей коалиции. Опрос проводился с 18 по 21 декабря, его участниками стали 1005 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, опрос, который провели социологи службы YouGov по заказу агентства DPA показал, что 47% немцев хотели бы досрочной отставки Ангелы Меркель с поста канцлера. Видеть Меркель главой правительства еще четыре года в случае ее переизбрания хотели бы 36% респондентов.