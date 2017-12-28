Москва, 28 декабря, 2017, 14:28 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что американские военные и возглавляемая ими коалиция в Сирии не получали санкции СБ ООН на свои действия. Министр также заявил, что законное сирийское правительство не приглашало их на свою территорию. О процессе военного и политического урегулирования в САР Лавров рассказал журналистам 28 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Министр подчеркнул, что недопустимо, чтобы Вашингтон присваивал себе единоличное право регулировать политический процесс в Сирии. По его мнению, США намереваются сохранять свое военное присутствие и контролировать территорию страны до тех пор, пока политический прогресс не будет соответствовать их интересам.

«Так дела не делаются… СБ ООН не санкционировал деятельность США или ведомой ими коалиции в Сирии, и законное сирийское правительство их к себе тоже не приглашало», — пояснил Лавров.

Глава МИД заявил, что РФ исходит из того, что американские военные покинут территорию Сирии, как только будут ликвидированы остатки террористических группировок. До этого, как следует из заявления, осталось совсем недолго.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Пентагона Джеймс Меттис указывал, что американские военные никуда не уйдут до достижения прогресса в политическом урегулировании в Сирии. При этом госсекретарь США Рекс Тиллерсон неоднократно говорил, что единственная задача США в Сирии — это разгром ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Генерал армии Валерий Герасимов, первый заместитель российского министра обороны, глава Генштаба ВС РФ ранее заявлял, что у российской стороны имеются сомнения относительно настоящих целей деятельности США в Сирии.

Герасимов высказал предположение, что в действительности американское руководство не ставило и не ставит своей целью полное уничтожение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).