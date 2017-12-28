Москва, 28 декабря, 2017, 14:03 — ИА Регнум. Кремль прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о намерении Киева обменять российских «военнопленных» на «пленных» жителей Украины, которые находятся в тюрьмах на территории РФ.

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

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Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в возвращении своих граждан на родину Москва заинтересована. А вот что касается так называемых украинских «пленных», о которых говорил Порошенко, то скорее всего имеется ввиду осуждённые в России граждане сопредельного государства. Но это уже вопросы для решения на высшем уровне.

«Что касается, скажем так, ряда лиц, которых, наверное, вы имеете в виду и которые осуждены здесь, в России, — безусловно, они не могут считаться пленными или удерживаемыми лицами», — сказал Песков, пояснив, что они осуждены в России по российскому законодательству.

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По его словам, «всё зависит от тех решений, которые принимает глава государства». Песков также добавил, что Россия будет принимать все меры для освобождения граждан РФ, находящихся на территории Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 28 декабря, президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в ходе обмена пленными, который состоялся между Киевом и республиками Донбасса, Киев не «отдал ни одного россиянина». Киев надеется выменять пленных российских граждан на жителей Украины, которые были задержаны в России и находятся в российских тюрьмах.

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Напомним, первый за несколько последних лет обмен пленными между Украиной и Донецкой и Луганской Народными Республиками (ДНР и ЛНР) состоялся накануне, 27 декабря. Первоначально было заявлено о том, что обмен пройдёт по формуле «74 на 306». Однако в итоге украинская сторона, которая постоянно прерывала процесс обмена, передала донбасским республикам на 69 человек меньше. В свою очередь, ДНР и ЛНР ранее достигнутые договорённости выполнили в полном объёме, передав Киеву всех 74 человек.