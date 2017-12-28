Калуга, 28 декабря, 2017, 13:43 — ИА Регнум. В Калужской области газифицирована еще одна деревня Кривское Боровского района, сообщает 28 декабря пресс-служба администрации региона.

Фото министерства сельского хозяйства Калужской области На церемонии открытия газораспределительной установки

Накануне в деревне прошел торжественный пуск газопровода, протяженностью 4,04 км. Ввод в эксплуатацию системы завершил четвертый этап газификации населенного пункта.

Отмечается, что стоимость строительства составила почти 8,5 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета — 5,3 млн рублей, областного — 2,3 млн и местного — 900 тыс. рублей.

В настоящее время 18 из 82 запланированных домов готовы для подключения к газопроводу. В 64 домах в ближайшее время завершат необходимые для подачи газа работы.

Фото министерства сельского хозяйства Калужской области На церемонии открытия газораспределительной установки

Напомним, в ноябре 2016 года были газифицированы деревни Передовик, Родня, Мощины, Емельяновка и Девятовка Мосальского района Калужской области.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2005—2014 годах «Газпром» построил в регионе 77 газопроводов суммарной протяженностью около 1 078 км, а инвестиции в газификацию составили порядка 5,6 млрд рублей.