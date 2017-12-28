Ростов-на-Дону, 28 декабря, 2017, 13:20 — ИА Регнум. Минувшая неделя показала, что водители начинают привыкать к системе взимания платы на участке трассы М-4 «Дон» в Ростовской области. Как сообщает пресс-служба «Автодор», первые дни вызывали некоторые сложности у водителей, из-за чего на подъезде к терминалу оплаты наблюдались некоторые затруднения. Разобравшись в нюансах, автомобилисты на сегодняшний день проезжают без проблем.

Пресс-служба «Автодор» На участке М-4 «Дон» пункт взимания платы работает без сбоев

Ситуацию по камерам четко отслеживают сотрудники пункта взимания платы на участке. И по их словам, пробки процесс оплаты проезда не вызывает. А водителям, которые еще не разобрались, помогают операторы и другие автомобилисты.

Напомним, что официально плату за проезд по платному участку начали взимать с 18 декабря текущего года. Перед этим трасса была реконструирована и успешно прошла тестовый режим работы. Для комфорта водителей на магистрали установлены отбойники, разделяющие встречные потоки, освещение на всем протяжение участка для безопасности движения.

Что касается альтернативных бесплатных путей проезда, то их два: после выезда из Ростов-на-Дону в южном направлении надо двигаться по дороге Р-268 в сторону Азова, затем через населенные пункты Мичуринец 3, Еремеевка и Самарское, с выходом на М-4 на 1103 километре; за Батайском на 1084 километре М-4 свернуть на автодорогу Р-269, которая идет через Кагальницкую, Иваново-Шамшево и Новобатайск, с выходом на М-4 там же — на 1103 километре.