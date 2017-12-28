Санкт-Петербург, 28 декабря, 2017, 12:28 — ИА Регнум. Петербургский метрополитен будет работать без ночного технологического перерыва в новогоднюю ночь, с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года, а также в рождественскую ночь, с 6 на 7 января 2018 года. Об этом сегодня, 28 декабря, проинформировала пресс-служба городской подземки.

Дарья Драй ИА REGNUM Дворцовая площадь

Там просят обратить внимание пассажиров, что в период двух праздничных ночей для входа и выхода пассажиров будут открыты все вестибюли станций, кроме вестибюля 1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюля 2 станции «Ленинский проспект», вестибюля 2 станции «Площадь Ленина», вестибюля 1 станции «Девяткино», вестибюля 1 станции «Московская», вестибюля 2 станции «Невский проспект», а также вестибюлей станций «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская» и «Спасская».

С двух часов ночи до 04:30 1 января пассажиры смогут приобрести в кассах метро только жетоны за наличный расчет. Но проход через турникеты будет осуществляться как по жетонам, так и по действующим проездным билетам. Аналогичная схема будет действовать и в ночь на Рождество.

Тем временем стала известна программа празднования Нового года в Петербурге. Как сообщили 28 декабря в комитете по культуре Санкт-Петербурга, новогодние гуляния на Дворцовой площади и Невском проспекте начнутся 31 декабря 2017 года в 23:00.

У Главного портика Большого Гостиного Двора и на Малой Конюшенной улице появятся две интерактивные площадки, на которых развернутся новогодние представления. Концертная шоу-программа будет посвящена двум знаковым событиям наступающего года — 315-летию Санкт-Петербурга и предстоящему Чемпионату мира по футболу. На Дворцовой площади будет представлен логотип празднования 315-летия со дня основания Санкт-Петербурга.

«В 3 часа ночи 1 января 2018 года акваторию Невы озарят огни новогоднего фейерверка с пляжа Петропавловской крепости. Праздничная программа продлится до 4 часов утра», — уточнили в комитете по культуре Санкт-Петербурга.