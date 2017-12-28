Москва, 28 декабря, 2017, 12:17 — ИА Регнум. 29 декабря в 18:00 состоится торжественное открытие III новогоднего фестиваля Александра Ковтунца «Ледовая Москва». Как сообщают в пресс-центре фестиваля, работа над сказочной ледяной страной идёт практически круглые сутки. В связи с приближающимся потеплением организаторы фестиваля предпринимают всё возможное для сохранения ледовой красоты. Из-за плюсовой температуры ледовые фигуры будут накрыты шатрами с морозильными установками до первых холодов. Но для гостей фестиваля будет организована шоу-программа, на площадке будут работать кукольный театр и аниматоры.

Пресс-служба III новогоднего фестиваля Александра Ковтунца «Ледовая Москва» Фестиваль «Ледовая Москва» откроется завтра

«Мы не первый год сталкиваемся с непостоянством зимней Москвы, поэтому усовершенствуемся технологически, чтобы практически любая погода была преодолима, — рассказал организатор фестиваля Александ Ковтунец. — Мы хотим поскорее подарить новогоднее настроение гостям нашего фестиваля и очень ждём устойчивой минусовой температуры! В это волшебное время Нового года и Рождества особенно важно найти место, где будет весело и интересно, горят огни и слышен детский смех. Приходите всей семьей на «Ледовую Москву!».

В праздничной программе открытия фестиваля планируется участие звёзд российской эстрады, среди которых Александр Олешко и финалисты вокального шоу «Ты — Супер!». Фестиваль откроет страна, принимающая Чемпионат мира по футболу в 2018 году — Россия. Театр хореографии «Возрождение» встретит гостей и первых зрителей фестиваля русским танцем и хороводом. Под конец танцевального номера к нам на сцену пожалует Дед Мороз из Великого Устюга, «Ледовая Москва» — это последняя точка его путешествия по России. Он расскажет о своем путешествии и даст футбольный старт ледовому фестивалю.

Затем на сцене будет представлена Англия. Родоначальница современного футбола и страна с одной из сильнейших национальных сборных выступит в шоу с футбольным фристайлом: невероятные акробатические па и эквилибр с футбольным мячом.

Бразилия продемонстрирует зажигательный танец и устроит настоящий бразильский карнавал посреди русской зимы. Примет эстафету Южная Корея — танцем с веерами. Закончит программу Нигерия: африканские барабанщики со своим интереснейшим барабанным шоу. Вся программа сопровождается на экранах оригинальным видеоконтентом по странам: интереснейшие факты об истории, культуре и футболе стран-участниц.

Во время шоу-программы по всей площадке будут развлекать детвору задорные аниматоры в костюмах мячей-снеговичков и футбольных болельщиков стран-участниц дня, детский площадной кукольный театр и старинный городок русских забав «Закрутиха».

Насладиться волшебством ледовых скульптур гости фестиваля смогут после Нового года с первыми морозами.

Фестиваль проходит при поддержке Департамента культуры города Москвы и госкорпорации «Ростех». Информационные партнёры проекта: НТВ, Издательский дом «Комсомольская правда», «Радио Дача», журнал «Теленеделя», ИА REGNUM.

Место проведения: Входная площадь Парка Победы.

Стоимость билетов: 350 рублей (взрослый), 250 рублей (детский), дети до 5 лет бесплатно.