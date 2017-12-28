Королёв, Московская область, 28 декабря, 2017, 12:19 — ИА Регнум. К выходу из строя спутника Анголы «Ангосат» могло привести короткое замыкание, такая версия о причинах потери связи, предварительно, названа основной, сообщил 28 декабря источник на космодроме.

Роскосмос Ангольский спутник

«Предварительно основной версией считается короткое замыкание в шине, отвечающей за питание спутника», — цитирует Интерфакс собеседника.

Ранее в РКК «Энергия» сообщили, что для устранения нештатной ситуации проводится работа по восстановлению связи с космическим аппаратом.

Напомним, спутник AngoSat-1 был разработан по заказу Анголы российской корпорацией «Энергия». Спутник стал первым геостационарным аппаратом связи, созданным за последние 15 лет. Масса спутника составляет 1647 килограммов.

Пуск AngoSat-1 состоялся 26 декабря 2017 года в 22:00 по московскому времени на базе комплекса «Зенит-М», расположенного на космодроме Байконур (Казахстан).

В РКК «Энергия» запуск ракеты «Зенит» с космическим аппаратом был выполнен штатно, и в заданное время «Ангосат» был выведен на расчётную орбиту и вышел на связь. Однако через некоторое время с него перестала поступать телеметрическая информация.

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