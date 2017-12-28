Красноярск, 28 декабря, 2017, 11:59 — ИА Регнум. Супруга бывшего губернатора Красноярского края Виктора ТолоконскогоНаталья Толоконская заявила, что новый терминал аэропорта Красноярска — это «большой труд» её мужа.

Yemelyanovo.ru Открытие нового терминала аэропорта Красноярска

«И каждый раз, когда вы зайдёте в аэропорт, вспомните, осознайте, что важными вложениями в это были сила духа, душа, преданность и большой труд Толоконского», — написала Толоконская на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По её словам, решение о том, что «аэропорту быть, и в короткий срок», — это одно из первых решений Виктора Толоконского.

Однако далеко не все красноярцы с ней согласились. В комментариях под этой записью одна из жительниц города написала:

«Все равно бы построили к Универсиаде. Спасибо Универсиаде!»

«Спасибо надо сказать Универсиаде-2019», — также считает подписчик паблика «Я живу [В] Красноярске».

«Как будто он с семейного бюджета строил…» — комментирует ещё один житель Красноярского края.

«Как она ещё не предложила назвать аэропорт именем Толоконского», — иронизирует подписчица красноярского паблика.

Также некоторые красноярцы написали, что спасибо надо сказать «простым работягам», которые трудились на этом объекте, а вовсе не Толоконскому.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, торжественное открытие нового терминала аэропорта «Красноярск» («Емельяново») состоялось 26 декабря. Это сложный объект, построенный в рекордно короткие сроки, всего лишь за полтора года, прокомментировал врио губернатора Красноярского края Александр Усс, присутствовавший на церемонии открытия.

«Аэропорт условно называется «Дети одной реки», и он призван стать воздушными воротами в так называемую Енисейскую Сибирь для людей, которые живут в Туве, в Красноярском крае, включая Таймыр и Эвенкию, в Хакасии», — сказал Усс.

Площадь нового аэровокзала красноярского аэропорта — 58 тыс. кв. м, пропускная способность — от 2,5 до 5 млн пассажиров в год. Он оборудован шестью телескопическими трапами, современными системами обработки багажа и обеспечения безопасности. Новый терминал будет обслуживать как внутренние, так и международные рейсы после завершения оборудования международного пункта пропуска в третьем квартале 2018 года. На реализацию инвестиционного проекта направлено свыше 6 млрд рублей.

«Новый терминал стал первым полностью готовым объектом зимней Универсиады, которая пройдет в Красноярске в 2019 году», — приводит пресс-служба аэропорта Красноярска слова гендиректора АО «Эра Групп» (группа компаний с региональным участием — собственник аэропорта) Алексея Васильченко.

Напомним, Виктор Толоконский был назначен врио губернатора Красноярского края в мае 2014 года. В сентябре 2014 года он выиграл выборы губернатора края с результатом 63,30%. Срок его полномочий на этом посту должен был завершиться в 2019 году. Однако в сентябре 2017 года Толоконский ушёл в отставку в рамках масштабных перестановок в губернаторском корпусе. 29 сентября 2017 года врио губернатора Красноярского края был назначен красноярец Александр Усс, который до этого долгое время возглавлял региональное Заксобрание.

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Виктор Толоконский — экс-мэр Новосибирска (1996−2000 годы), экс-губернатор Новосибирской области (2000−2010 годы), экс-полпред президента в Сибирском федеральном округе (2010−2014 годы), экс-губернатор Красноярского края (2014−2017 годы).