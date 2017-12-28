* ИГ — запрещённая в России организация

Ереван, 28 декабря, 2017, 11:43 — ИА Регнум. В Армении завершено расследование убийства военнослужащего дислоцированной в Гюмри российской военной базы Дмитрия Ялпаева.

M24.ru/Михаил Сипко Подозреваемый Арман Джанджугазян

Согласно обвинительному заключению, Арман Джанджугазян, называющий себя сторонником террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), при содействии не установленных следствием лиц, около 17:30 часов 22 апреля, из побуждений религиозного фанатизма, нанес 21-летнему Дмитрию Ялпаеву ножевые ранения. Пострадавший скончался от полученных ранений.

Арману Джанджугазяну предъявлено обвинение по ч.4 статьи 235 и п.13 ч.2 статьи 104 УК Армении. Он был арестован. Дело находится на рассмотрении суда общей юрисдикции Ширакской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля в Гюмри на Курской площади было обнаружено тело военнослужащего российской военной базы Дмитрия Сергеевича Ялпаева 1996 года рождения. На теле убитого в области шеи была обнаружена колото-резаная рана.

Следственный комитет Армении тогда сообщил, что подозреваемый в убийстве российского военнослужащего имеет проблемы с психическим здоровьем.

«Во время воинской службы в ноябре 2016 года он несколько раз наносил себе увечья, с целью узкоспециализированной проверки был переправлен в психиатрическое отделение Ереванского военного госпиталя. В отношении подозреваемого была назначена комплексная военно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертиза.

В марте было получено заключение, в котором указывалось, что у мужчины выявлено несколько психических отклонений. В связи с этим его признали ограниченно вменяемым и непригодным к службе в армии в мирное время. Приказом министра обороны его демобилизовали», — говорилось в сообщении ведомства.