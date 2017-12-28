Санкт-Петербург, 28 декабря, 2017, 11:26 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко дал указания подчиненным разработать меры по оказанию материальной помощи людям, пострадавшим в результате взрыва в магазине «Перекрёсток» на Кондратьевском проспекте вечером 27 декабря.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин заявил сегодня, 28 декабря, что в Петербурге накануне произошел террористический акт.

«Вчерашний взрыв квалифицирован как террористический акт. Губернатор Санкт-Петербурга Полтавченко поручил социальному блоку правительства Санкт-Петербурга подготовить распоряжение о материальной помощи пострадавшим», — сообщил пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.

Правительством города по распоряжению губернатора будут проведены выплаты пострадавшим при теракте.

«Сумма выплат составит 300 тысяч рублей каждому из пострадавших. Выплаты будут произведены из резервного фонда губернатора Санкт-Петербурга», — уточнил Кибитов.

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Добавим, президент Владимир Путин приказал ФСБ ликвидировать на месте подозреваемых в терроризме, если при задержании они будут угрожать жизни сотрудников правоохранительных органов.

Общее количество пострадавших при взрыве в магазине «Перекрёсток» составило 13 человек. Пятеро из них от госпитализации отказались. В петербургских больницах на данный момент остаются шесть пострадавших в результате взрыва. Никто из госпитализированных не находится в тяжелом состоянии.

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Как отмечает ИА REGNUM, после теракта в метро 3 апреля 2017 года единовременное пособие пострадавшим, за счет средств федерального бюджета, с учетом степени тяжести вреда здоровью, составило: тяжкий вред или средней тяжести — 400 тыс. руб. на человека; легкий вред — 200 тыс. руб. на человека.

За счет средств бюджета Санкт-Петербурга выплата получившим тяжкий вред или вред средней тяжести составила 500 тыс. руб. на человека. Выплата получившим легкий вред — 250 тыс. руб. на человека.

За счет средств ГУП «Петербургский метрополитен» единовременная выплата вследствие причинения вреда здоровью, в зависимости от характера и степени повреждения здоровья потерпевшего, составила до 2 млн руб.

Кроме того, пострадавшие могли рассчитывать на выплаты за счет средств Фонда социального страхования РФ в случае исполнения трудовых обязанностей в момент теракта.