Москва, 28 декабря, 2017, 11:18 — ИА Регнум. Подразделения российских Вооруженных сил выполнили в Сирии все поставленные задачи. Об этом 28 декабря заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с военными в Кремле.

Syria.mil.ru ВКС РФ в Сирии

«Вы выполнили все поставленные перед вами задачи. Ваши воинские части и подразделения вернулись в Россию в места постоянной дислокации», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что деятельность российских военных в Сирии продолжится. Два пункта базирования — на аэродроме Хмеймим и в порту Тартус — будут работать на постоянной основе. И Хмеймим, и Тартус — важные факторы защиты национальных интересов России, подчеркнул президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря Путин поручил оборонному ведомству приступить к выводу группировки войск из Сирии. Он отметил, что страна сохранилась как суверенное и независимое государство, в ней созданы условия для урегулирования конфликта политическим путём.

Кроме того, президент сообщил о переходе к постоянному базированию российских военных на территории Сирии. Также в Арабской Республике продолжает работу Российский центр по примирению враждующих сторон.

22 декабря на заседании коллегии Министерства обороны Владимир Путин подчеркнул мужество, профессионализм и эффективность действий российских военных, противостоявших терроризму в Сирии. Он отметил, что солдаты и офицеры показали качественно возросшие возможности армии и внесли решающий вклад в разгром самой боеспособной группировки международных террористов.

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