Ярославль, 28 декабря, 2017, 11:10 — ИА Регнум. Глава администрации Каменниковского сельского поселения Ярославской области заставлял пользоваться услугами муниципальной похоронной компании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении федеральной антимонопольной службы Ярославской области.

Wikimedia.org Место на кладбище — только «для своих»

В ООО «ОптРитуал» обратились родственники покойной женщины с просьбой ее похоронить. После урегулирования всех формальностей (выбор гроба и иных ритуальных принадлежностей, определения числа и времени захоронения), ООО «ОптРитуал» попросило главу администрации Камениковского сельского поселения представить место под захоронение усопшей на Каменниковском сельском кладбище. Но чиновник отказал частной похоронной фирме в месте на кладбище, а на заявлении родственников покойной написал: «Выделить место под захоронение при условии захоронения сотрудниками МУП «Сезон».

Учредителем данной организации является администрация Каменниковского сельского поселения Рыбинского муниципального района Ярославской области. Между тем в антимонопольной службе отмечают: родственники умершего лица вправе обращаться в любую организацию по предоставлению ритуальных услуг.

«Ни одному хозяйствующему субъекту, даже если он наделен статусом специализированной службы по вопросам похоронного дела, не могут быть предоставлены необоснованные льготы, ставящие данную организацию в наиболее благоприятные условия по отношению к другим хозяйствующим субъектам, оказывающим ритуальные услуги», — поясняет ярославское УФАС.

Действия главы администрации Камениковского сельского поселения Рыбинского МР ЯО содержат признаки нарушения части 1 статьи 15 Закона о защите конкуренции.

Ярославское УФАС России предупредило чиновника и потребовало прекратить навязывания услуг МУП «Сезон».