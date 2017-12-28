Губернатор Ярославской области обещает инвестиций на 34 млрд
Ярославль, 28 декабря, 2017, 11:04 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области обещает привлечь в экономику региона более 34 млрд рублей инвестиций. Об этом региональные власти заявили по итогам заседания Госсовета 27 декабря, в котором принял участие губернатор Дмитрий Миронов, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Госсовет был посвящен вопросам повышения инвестиционной привлекательности регионов.
«Мы должны не только рассчитывать на помощь из федерального бюджета, но и сами заниматься поиском инвесторов. Развитая экономика приносит дополнительные доходы в бюджет области. А это новые детские сады, школы и больницы, отремонтированные дороги и дворы. Поэтому привлечение инвестиций — наша стратегическая задача. Системно работаем над ней с инвестблоком Правительства региона. Сейчас Ярославская область на 25-й строчке рейтинга инвестиционной привлекательности регионов. Наша цель — войти в первую десятку», — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
В сообщении правительства Ярославской области говорится, что к настоящему моменту властями подписан ряд крупных инвестиционных соглашений. 21,2 млрд инвестиций привлечено по итогам работы Петербургского экономического форума, 11 млрд — в результате выставки «Золотая осень» и 2 млрд — Ярославского экономического форума (т.е. 34,2 млрд). Всего же в «инвестиционном портфеле» Корпорации развития Ярославской области «более ста инвестпроектов на общую сумму порядка 240 миллиардов рублей».
Также Дмитрий Миронов принял участие в неформальной встрече Владимира Путина с действующими и бывшими руководителями регионов.