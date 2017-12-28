Ярославль, 28 декабря, 2017, 11:04 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области обещает привлечь в экономику региона более 34 млрд рублей инвестиций. Об этом региональные власти заявили по итогам заседания Госсовета 27 декабря, в котором принял участие губернатор Дмитрий Миронов, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Госсовет был посвящен вопросам повышения инвестиционной привлекательности регионов.

Yarregion.ru Заседание Госсовета

«Мы должны не только рассчитывать на помощь из федерального бюджета, но и сами заниматься поиском инвесторов. Развитая экономика приносит дополнительные доходы в бюджет области. А это новые детские сады, школы и больницы, отремонтированные дороги и дворы. Поэтому привлечение инвестиций — наша стратегическая задача. Системно работаем над ней с инвестблоком Правительства региона. Сейчас Ярославская область на 25-й строчке рейтинга инвестиционной привлекательности регионов. Наша цель — войти в первую десятку», — сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

В сообщении правительства Ярославской области говорится, что к настоящему моменту властями подписан ряд крупных инвестиционных соглашений. 21,2 млрд инвестиций привлечено по итогам работы Петербургского экономического форума, 11 млрд — в результате выставки «Золотая осень» и 2 млрд — Ярославского экономического форума (т.е. 34,2 млрд). Всего же в «инвестиционном портфеле» Корпорации развития Ярославской области «более ста инвестпроектов на общую сумму порядка 240 миллиардов рублей».

Также Дмитрий Миронов принял участие в неформальной встрече Владимира Путина с действующими и бывшими руководителями регионов.