Якутск, 28 декабря, 2017, 11:02 — ИА Регнум. Пассажиры рейса У60 255 авиакомпании «Уральские авиалинии» вылетели 27 декабря из Санкт-Петербурга в Якутск. Но самолет неожиданно посадили в Екатеринбурге — людям объяснили, что к якутским морозам лайнер не приспособлен и надо ждать потепления. Пассажиры боятся продолжать полет на этом лайнере, передает корреспондент ИА REGNUM.

Алексадр Шишмарев Пассажиры якутского рейса «застряли» в Екатеринбурге и боятся лететь на неприспособленном самолете

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В редакцию ИА REGNUM звонят родители студентов, возвращающихся в Якутск на каникулы. Люди не спят уже сутки:

«Ребенок, дочка, Настя, долго ждала вылет из Санкт-Петербурга. Рейс постоянно откладывали! Потом, в 15.20 самолет вылетел. А потом мне приходит СМС-оповещение: «Рейс отменен». Я была в шоке — у меня ребёнок в воздухе! Стала звонить в «Уральские авиалинии». Мне сказали, что самолет посадили в Екатеринбурге. Сказали — из-за неблагоприятных погодных условий. Но у нас отличная погода, минус 40 всего. Все самолете и взлетают, и садятся — и S7, и «Якутия». Все! Дети, там несколько студентов летит наших, отличники, досрочно сдали сессию, чтобы встретить Новый год дома. Пошли выяснять. И им там сказали, что самолет, на который им продали билеты, неприспособлен для полетов в Якутск, что при сильном морозе он может потерпеть аварию! Я уже сутки не сплю, не знаю, что делать!», — в отчаянии рассказала корреспонденту ИА REGNUM жительница Якутска Марина Черных.

Пассажиров рейса «Санкт-Петербург — Якутск» в Екатеринбурге поселили в гостиницу и накормили. Однако на этом хорошие новости закончились.

«Мы ходили в представительство компании. Нам сначала долго говорили, что в Якутске неблагоприятные метеоусловия. Но мы посмотрели сводку погоды — все летают. Тогда нам сказали, что самолет не приспособлен для полетов в условиях низких температур. Но в Якутске всегда низкие температуры! Зачем тогда было билеты продавать! Этот вопрос я сейчас задала в представительстве авиакомпании. Мне ответили, что билеты проданы и сделать уже ничего нельзя!», —подтвердила дочь Анастасия Черных.

Звонил также еще один пассажир злополучного рейса, студент авиационного института Александр Шишмарев. Александр учится на авиадиспетчера, на 3 курсе:

«Этот тип самолетов, на который нам продали билеты, он действительно не приспособлен для полетов в Якутск в сильные морозы. Самолет «нежный» довольно. Проблема в том, что, как нам объясняют, билетов на рейсы других авиакомпаний — на нашу «Якутию», на «S7» — нет. Оно и понятно — Новый год на носу. Есть билеты в бизнес-класс, но нас вряд ли отправят на нем. Мы сейчас с пассажирами собираем инициативную группу, пойдем требовать возврата денег, будем пытаться как-то улетать сами. Лететь на таком самолете страшно», — пояснил Александр Шишмарев.

Пока материал готовился к публикации, родители студентов звонили в редакцию ИА REGNUM еще несколько раз:

«Сделайте что-нибудь! Мы боимся, нам страшно!».

В пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии» подтвердили, что рейс в Якутск отложен до 29 декабря. Однако оперативно ответить на вопрос — «действительно ли самолет А-319 (аэробус) не приспособлен для полета в условиях низких температур?», отказались, потребовав прислать официальный запрос. Запрос в авиакомпанию отправлен.

Главный вопрос, ответ на который хотят услышать пассажиры, их родные и журналисты ИА REGNUM, а также все, кто собирается в ближайшее время лететь в Якутск:

«Почему на заведомо неподходящие для суровых якутских морозов самолеты продают билеты?».

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 декабря 2017 года из-за технической неисправности вернулся в Норильск самолет авиакомпании S7. Лететь судно должно было в Новосибирск. На борту находилось 76 пассажиров. Транспортная прокуратура начала проверку инцидента.