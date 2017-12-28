Москва, 28 декабря, 2017, 10:32 — ИА Регнум. Издание «МК» пишет об экспертной оценке причин аварии ракеты-носителя «Союз». Это не ошибки в управлении руководства госкорпорации «Роскосмос». Об этом рассказал руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Mil.ru РН Союз-2.1б

По словам вице-премьера правительства РФ Дмитрия Рогозина, ракета-носитель была подготовлена к старту с космодрома Байконур, а стартовала на космодроме Восточный, который начал работать совсем недавно. Он говорит, что это событие стало большим разочарованием, поскольку в руководстве космической отрасли были большие надежды, связанные с выходом России на так называемые безаварийные годы.

Эксперт Иван Моисеев, напротив, считает, что надежность ракет-носителей у нас среднемировая — не особенно низкая, но и не чрезвычайная.

«Если посмотреть на среднемировую статистику, то аварии чаще всего происходят с новой техникой, которая только испытывается. У нас же, наоборот, все аварии происходят с техникой, которая многократно и успешно летала. И авария, которая произошла с блоком «Фрегат» — он летал около сотни раз успешно, так что эта авария была случайной. Это исключение, некоторое совпадение по углам произошло, которое не было предусмотрено в алгоритме, разработанном в 1998 году, 20 лет назад.

Более того, в этот алгоритм по документации запрещено вмешиваться. Он летал нормально, а значит, его трогать нельзя было. Сейчас по углам видно, что произошла чистая случайность, заложенная 20 лет назад».

Кстати, мнение эксперта в данном случае полностью совпадает с выводами аварийной комиссии Роскосмоса.

Эксперт считает, что, если говорить об ошибках, то они, естественно, появились не сейчас, а впервые были обозначены еще десять лет назад. При этом именно Рогозиным, который всегда играл очень большую роль в дискуссиях о направлениях развития отечественной космонавтики.

Если говорить о других авариях, отмечает Моисеев, то, в первую очередь, наиболее болезненные аварии происходили с «Протоном».

«Они — самые большие и самые дорогие. Но частота их возникновения не так велика. «Протон» летает с 1965 года, и он должен иметь очень высокую надежность, например, ту, которую демонстрируют современные ракеты, которые не имеют аварий уже десятки лет. Снижение надежности связано с ошибками, которые заложены еще в стародавние времена», — говорит Моисеев.

Кроме того, изменились причины аварий — если раньше это был в первую очередь недопустимый производственный брак, то после введения необходимой дисциплины на отечественных предприятиях данная проблема была нивелирована. Это обстоятельство доказывает и данный запуск, где ракета и космодром сработали идеально, но все равно — состоялись авария и взрыв ракетоносителя в атмосфере.

— Когда аварии стали громкими и их заметило самое высокое начальство, началась реформа отрасли. Она может оказаться удачной, но результаты мы можем увидеть только через несколько лет. Ведь срок производства аппарата составляет 5−7 лет, соответственно и результаты реформы мы увидим не скоро.

Ситуация тяжелая, и в космонавтике было немало кризисов. Упущенное время требует и денег, и времени. Кроме того, требуются решения, выходящие за рамки деятельности госкорпорации «Роскосмос». Законов по космонавтике сегодня почти нет, а те, что есть, недостаточно качественны. У госкорпорации «Роскосмос» нет поставленных сверху задач, которые помогли бы сохранить наследство советских времен для населения, — говорит Иван Моисеев.

Добавим, что ещё и даже выделяемые на космос деньги постоянно сокращаются, при этом требования бесконечных проверок разных уровней и запросы на «амбициозные проекты» только растут.

«Соответственно, системные ошибки заключаются не в работе госкорпорации «Роскосмос» как таковой. Возможно, эта структура уже успела наделать какие-то собственные ошибки, но в силу маловременности ее существования они явно не смогли приобрести системного характера», — констатирует Моисеев.

Эксперт отмечает, что необходимо решать такие важные вопросы, как законодательное обеспечение космической деятельности, где и сегодня существуют серьезные пробелы, которые часто не позволяют ей эффективно работать, система целеуказаний сегодня вообще не сформулирована, «и из-за этого на регулярной основе возникает очень много проблем», — заключает Моисеев.