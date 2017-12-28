Барнаул, 28 декабря, 2017, 10:21 — ИА Регнум. Алтайским учёным, в отличие от чиновников, тема административно-территориального деления России, в частности переноса столиц, не кажется совсем уж неподъемной. Во всяком случае, обсудить есть что, судя по комментарию кандидата физико-математических наук, доцента Алтайского государственного технического университета Александра Каплинского, которого ИА REGNUM спросило об инициативе переноса столицы из Сыктывкара в Ухту и других подобных процессах.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Кандидат физико-математических наук, доцент Алтайского государственного технического университета Александр Каплинский

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«Мне кажется, что на уровне регионов это — рецидивы «разгула демократии» конца 80-х — начала 90-х. К чему тогда всё привело, знает каждый. Я могу добавить еще один регион — Кузбасс, где соперничество Новокузнецка с Кемерово тоже идет давно, тем более что Новокузнецк и по населению больше, и по промышленному потенциалу мощнее. Но вообще ломать устоявшийся расклад в регионах я не вижу смысла, связанные с этим расходы не выдержит ни один бюджет», — отметил учёный.

Вместе с тем он подчеркнул:

«Другое дело — перенос столицы из Москвы. Вот в этом смысл есть даже с чисто географических позиций: столица огромной страны находится на ее западной окраине, от нее считаются часовые зоны (что мы недавно ощутили на своей шкуре), и практически вся сырьевая база, от которой у нас зависит всё, находится намного восточнее. Ну и всем известный снобизм москвичей относительно «замкадышей» — его надо вообще выкорчёвывать. Время от времени за перенос столицы высказываются достаточно заметные люди, тот же Сергей Шойгу».

В качестве примера Александр Каплинский привёл Казахстан:

«В советском Целинограде я был в командировках пять раз в 80-х годах, и мне в дурном сне не приснилось бы, что этот вполне советский город с хрущёвками и мазанками рядом с ними станет таким, каким нынешняя Астана. Бразилия далеко, но и там столицу построили в джунглях Амазонки, убрав из перенаселенного Рио».

Также учёный напомнил, что географически Сибирь находится в центре России.

«В центре России (где мы с вами и живем, кто не верит — пусть взглянет на карту) есть, на мой взгляд, вполне подходящие для столицы по интеллектуальному потенциалу города — Красноярск, Томск, менее предпочтителен Новосибирск — пусть лучше останется столицей сибирской науки, я в Академгородке сам жил 10 лет и хорошо его знаю. Можно вообще с нуля столицу построить, если кое-кого слишком нахапавших раскулачить. Но это упирается в куда большие затраты, чем перенос регионального центра», — резюмировал учёный.

Напомним, именно Александр Каплинский вместе с преподавателем Алтайского государственного университета Романом Неприятелем в августе 2015 года рассказали об ошибках, которые допустили чиновники при проведении реформы исчисления времени в РФ, и поставили двойку по географии Дмитрию Медведеву — за обоснование сокращения часовых поясов в нашей стране. Их доводы были использованы впоследствии другими регионами для исправления ошибок с часовыми поясами.

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Несмотря на то, что референдум о переносе столицы из Сыктывкара в Ухту не состоится, федеральным властям есть над чем задуматься в плане реализации новых проектов по административно-территориальному делению, полагает другой алтайский учёный — доктор юридических наук Антон Васильев.