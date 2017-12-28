Ярославль, 28 декабря, 2017, 10:14 — ИА Регнум. Заместитель начальника управления информационной политики и социальных коммуникаций мэрии Ярославля Александр Шиханов увольняется из мэрии Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница Facebook Александра Шиханова Александр Шиханов

До своего прихода в команду мэра Ярославля Александр Шиханов был пресс-секретарём губернатора Ярославской области, а до этого возглавлял пресс-службу УМВД региона.

В пресс-службу мэра Ярославля он пришел с перспективой ее возглавить. И казалось, что так и будет, учитывая огромный опыт Александра Шиханова. Было, однако, сомнение, что его интеллигентный стиль управления не придет в гармонию с командной манерой Владимира Слепцова. Похоже, так и случилось, поскольку Александра Шиханова не торопились назначать начальником управления, держа его в вечных замах.

В ноябре бывший журналист ВГТРК Михаил Баранов возглавил управление информационной политики и социальных коммуникаций мэрии Ярославля, но проработал в этой должности всего два дня, после чего уволился. На смену ему пришел еще один московский телевизионщик Хаджи Бадалов. Бывший сотрудник НТВ побил рекорд прежнего руководителя и пока все еще возглавляет управление.

Я пришел в мэрию с чистым сердцем, непредвзятым сознанием, стремлением учиться и желанием работать на должности начальника управления (собственно, на эту должность меня и приглашали). Возникающие эпизоды непонимания я списывал на неизбежные моменты притирки и был уверен, что смогу сделать пресс-службу мэрии лучшей в области. Когда прошло три месяца, а меня все не хотели назначить, я стал задумываться. Затем мэр представил в качестве ИО начальника Мишу Баранова, мои подозрения окрепли, и я начал думать о поиске работы. Последней каплей стало назначение руководителем управления Хаджи Бадалова. Я понял, что перспектив здесь у меня нет и надо искать новое место. Однако найти работу и написать заявление на увольнение я не успел. Вчера меня вызвали в кадры и передали пожелание руководства, чтобы я уволился и побыстрее, в этом году. Спорить я не стал — зачем? Желание расстаться обоюдно» — объяснил на своей странице в Facebook свой уход Александр Шиханов.

По его словам, сейчас он уходит в отпуск с последующим увольнением. Официально последним днем работы в мэрии Александра Шиханова станет 19 января. Нового места работы, по его словам, он пока не нашел и открыт к предложениям.