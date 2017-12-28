Санкт-Петербург, 28 декабря, 2017, 10:12 — ИА Регнум. Арбитражный суд удовлетворил иск компании «СПб Реновация» о продлении договора со Смольным о реновации устаревшего пятиэтажного жилья в Петербурге. Как стало известно, срок действия соглашения продлен на 10 лет, до 2029 года.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство домов

Договор, на основании аукциона между Комитетом по управлению городским имуществом (КУГИ) и ООО «СПБ Реновация», был заключён на девять лет в январе 2010 года. Полномочия расформированного КУГИ сейчас исполняет Комитет имущественных отношений (КИО).

Всего в рамках программы развития 23-х территорий планировалось построить многоквартирные дома общей площадью квартир 8,44 млн кв. м. Из них 1 млн 12,3 тыс. кв. м должны были перейти в собственность города для переселения нанимателей жилых помещений; 1 млн 658 тыс. кв. м жилья — для переселения собственников жилых помещений в расселяемых домах.

«СПб Реновация» в рамках договора должна была вести работы в 22 кварталах площадью 900 га в девяти районах города. Однако сроки и другие параметры договора застройщика и города не были выполнены. Власти Петербурга заявляли о желании досрочно разорвать договор, обвиняя строителей в его невыполнении. Однако строители утверждают, что сроки сорваны не по их вине и упрекали в этом городских чиновников. В итоге дело решалось в арбитраже.

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«Арбитражным судом было принято решение о продлении программы, оператором которой является «СПб Реновация», до 2029 года. Это позволит компании выполнить обязательства перед дольщиками, городом и горожанами», — цитирует «Коммерсант» заявление пресс-службы компании. В КИО отказались от комментариев до получения мотивировочной части решения Арбитражного суда.

Помимо реновации, компания занимается и обычным долевым строительством. По итогам 9 месяцев 2017 года «СПб Реновация» заняла 4-е место по количеству заключенных договоров долевого участия среди застройщиков Санкт-Петербурга.

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Напомним, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в интервью «Российской газете» в конце октября сообщил, что ускорения петербургской реновации планируется вовлечь в процесс неиспользуемые земли промышленных предприятий, расположенные вблизи районов, застроенных «хрущевками». «Можно попробовать вместе с инвесторами использовать этот резерв. 10 лет назад его у города еще не было», — отметил губернатор.