Ярославль, 28 декабря, 2017, 09:51 — ИА Регнум. 27 декабря в Ярославле начался снос одного из главных недостроев города — гостиницы «Чайка». Вопреки ожиданиям жителей, в один день «проститься» с этим объектом не удалось: процесс демонтажа аварийного здания займет около трех месяцев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Снос гостиницы «Чайка» оказался не столь зрелищным

Планируется, что на этом месте будет построен современный IT-центр. Договоренности об этом достигнуты между руководством области и компании «Тензор».

Как пояснила представитель компании «Тензор», демонтаж будет идти поэтапно.

«Переднюю часть фасада, видимую с Московского проспекта, планируется сносить в последнюю очередь. Затем мы приступим к строительству подземной одноуровневой парковки, которая в дальнейшем послужит фундаментом для IT-центра. О последующих этапах реализации проекта можно будет говорить по завершении изыскательских работ», — рассказала директор по общим вопросам компании «Тензор» Полина Кочина.

Как пообещал заместитель председателя регионального правительства Максим Авдеев, к весне демонтаж будет завершен, в течение пяти лет здесь будет построен современный IT-парк, который не испортит окружающий ландшафт. В новом комплексе будут также находиться офисные здания, детский сад и ресторан в пойме реки Которосль. Для организации отдыха горожан планируется строительство спортивной площадки, игровых зон, кафе и аттракционов. Общая стоимость проекта составляет около 3 миллиардов рублей, город получит три тысячи новых рабочих мест.