Иркутск, 28 декабря, 2017, 08:21 — ИА Регнум. В Иркутской области ликвидировано незаконное производство алкоголя. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МВД 28 декабря, операция по задержанию местных бутлегеров проводилась сотрудниками полиции, прокуратуры и спецназа Росгвардии. Одновременно было задействовано почти 300 сотрудников правоохранительных ведомств.

Https://38.мвд.рф Задержание

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Многочисленные обыски были проведены сразу в нескольких населённых пунктах. Складские помещения с крупными партиями готового к продаже фальсификата были обнаружены в городах Иркутск, Братск, Шелехов, Саянск, Железногорск-Илимский, Черемхово. А в Нижнеилимском районе располагался производственный цех. Всего из незаконного оборота полицейские изъяли более 70 тысяч литров суррогатного алкоголя. Палёный алкоголь злоумышленники реализовывали через развитию оптово-розничная сеть в разных районных области — как минимум через 50 торговых точек — павильонов, магазинов, мини-маркетов.

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Как полагают следователи, бутлегеры не только изготавливали различные алкогольные суррогаты, но и принимали поставки такой продукции из других регионов страны. Это десятки наименований водки, коньяков и напитков на их основе, а также различные настойки.

В банду входили как минимум 13 человек. Все они установлены. Предполагаемые лидеры группы и её наиболее активные участники находятся под стражей в следственном изоляторе.

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Статья Уголовного Кодекса РФ, по которой будут судить злоумышленников — «Производство, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки, совершенное организованной группой в особо крупном размере» предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, деятельность организованной группы бутлегеров в Иркутской области полицейские пресекли и в начале 2017 года. Её участники подозреваются в создании на территории региона подпольных предприятий по изготовлению контрафактного алкоголя. Два мини-завода по изготовлению суррогатной водки в промышленных объемах были обнаружены в подсобных помещениях в Иркутске и Усолье-Сибирском. На предприятиях нашли более полумиллиона пустых бутылок, сотни тысяч этикеток известных торговых марок, а также федеральных специальных марок с признаками подделки.