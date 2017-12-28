* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, 28 декабря, 2017, 08:00 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил о сокращении численности боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 35 раз за время его президентства. Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Он отметил, что 20 января, в день его инаугурации, примерно 35 тыс. боевиков занимали около 17,5 тыс. кв. миль (примерно 45 тыс. кв. км) территории в Сирии и Ираке.

«По состоянию на 21 декабря, по оценкам американских военных, оставшаяся тысяча или около того боевиков контролируют около 1900 кв. миль (примерно 5 000 кв. км)», — написал Трамп, опубликовав выдержку из статьи Washington Examiner.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил о победе США над ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Как вы знаете, мы победили в Сирии, победили в Ираке. Но террористы перемещаются на другие территории. Мы преследуем их так быстро, как они перемещаются», — сообщил 12 декабря Трамп.

Отметим, по заявлению Минобороны РФ, США со своей «антитеррористической коалицией» два года занимались только тем, что смотрели, как растет и развивается ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), не предпринимая против группировки никаких шагов.

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