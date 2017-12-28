Правительство РФ выделило 4 млрд рублей на покупку Ил-96-400М
Москва, 28 декабря, 2017, 07:49 — ИА Регнум. Правительством РФ выделены дополнительные бюджетные средства на приобретение самолётов Ил-96−400М. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) будут предоставлены средства для приобретения двух самолётов Ил-96−400М производства ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация».
На покупку двух самолётов Ил-96−400М из федерального бюджета будет выделено 4 млрд рублей.
Предполагаемая стоимость приобретения самолётов Ил-96−400М составит 14 млрд рублей, в том числе 200 млн рублей за счёт внебюджетных источников.
В дальнейшем самолёты передадут по договорам лизинга (аренды).
Срок ввода в эксплуатацию самолётов Ил-96−400М — 2021 год.
Решение, принятое правительством РФ, будет способствовать поддержке рынка продукции российского авиастроения и замещению иностранных самолётов российскими аналогами.
Кроме того, это принесёт дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней.
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