Москва, 28 декабря, 2017, 07:49 — ИА Регнум. Правительством РФ выделены дополнительные бюджетные средства на приобретение самолётов Ил-96−400М. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Dmitry Terekhov ИЛ-96 400

ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) будут предоставлены средства для приобретения двух самолётов Ил-96−400М производства ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация».

На покупку двух самолётов Ил-96−400М из федерального бюджета будет выделено 4 млрд рублей.

Предполагаемая стоимость приобретения самолётов Ил-96−400М составит 14 млрд рублей, в том числе 200 млн рублей за счёт внебюджетных источников.

В дальнейшем самолёты передадут по договорам лизинга (аренды).

Срок ввода в эксплуатацию самолётов Ил-96−400М — 2021 год.

Решение, принятое правительством РФ, будет способствовать поддержке рынка продукции российского авиастроения и замещению иностранных самолётов российскими аналогами.

Кроме того, это принесёт дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней.

Читайте развитие сюжета: Первый серийный самолёт МС-21 получит Иркутск