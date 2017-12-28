Москва, 28 декабря, 2017, 07:38 — ИА Регнум. Многофункциональный комплекс «Федерация» в «Москва-Сити» полностью введен в эксплуатацию после завершения работ в башне «Восток», сообщается в пресс-релизе ЗАО «Башня Федерация».

(сс) Dinozaurus Башня Федерация — Запад

«Многофункциональный комплекс «Федерация», расположенный в ММДЦ «Москва-Сити», получил разрешение на ввод в эксплуатацию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что башня «Запад» комплекса была сдана в эксплуатацию еще в 2009 году. Мосгосстройнадзор проверил все системы комплекса и выдал заключение о соответствии 19 декабря 2017 года, 26 декабря ведомство выдало разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Напомним, «Башня Федерация» представляет собой две башни — «Восток» (97-этажная конструкция высотой 374 метра) и «Запад» (63-этажная конструкция высотой 243 метра). Общая площадь помещений составляет 443 тыс. кв м.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство комплекса было завершено в ноябре 2017 года. Финальным работами были установка стеклопакетов навершия и закрытие теплового контура.

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