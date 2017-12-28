Москва, 28 декабря, 2017, 07:30 — ИА Регнум. Российский Минфин впервые опубликовал сведения о зарплатах работников федеральных госорганов, в том числе министров. Самые высокие зарплаты — у глав финансово-экономических министерств, свидетельствует документ на портале Минфина.

Зарплата

Данные опубликованы за 2016 год. Среди министров самая высокая зарплата у главы Минфина Антона Силуанова — он получает 1,7 млн в месяц. У глав Минэкономразвития и Минэнерго — 1,27 и 1,16 млн рублей соответственно.

Глава МЧС получал чуть меньше миллиона — 954 тыс. рублей, министр промышленности и торговли — 921 тыс. рублей. Также в десятку федеральных министров с самыми высокими зарплатами вошли министры юстиции, спорта, иностранных дел, здравоохранения и образования (от 497 до 634 тыс. руб.). Самая низкая зарплата из федеральных министров у главы Минстроя Михаила Меня (443 тыс. рублей) и главы Минсельхоза Александра Ткачева (451 тыс. руб.). Кроме того, нет данных по зарплатам в Минобороны, МВД, ФСБ и СВР. В документах Минфина не говорится и о зарплате президента России. В показатели средних зарплат, раскрытые Минфином, включены выплаты, «не входящие в состав денежного содержания». Согласно президентскому указу 2013 года, для каждого чиновника индивидуально устанавливается ежемесячное и ежеквартальное денежное поощрение.

В целом среднемесячная зарплата чиновников правительства России, находящихся на государственных должностях, составила в 2016 году 693 тыс. руб. Это 32 человека — глава правительства, его заместители и федеральные министры. Высокими зарплатами отличаются также Счетная палата (668,8 тыс. рублей, 14 человек) и Конституционный суд (615 тыс. рублей, 16 человек).

В Госдуме зарплаты депутатов в 2016 году составили 420 тыс. рублей, а сенаторов — 385 тыс. рублей. Средняя зарплата, по данным Росстата, составила в 2016 году 116 тыс. рублей. Уточняется, что в 2017 году зарплаты чиновников не индексировались.