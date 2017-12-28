Москва, 28 декабря, 2017, 07:28 — ИА Регнум. Торги по нефти 27 декабря закрылись снижением. На рынке началась нисходящая коррекция, вызванная новостями по ливийскому трубопроводу и нефтепроводу Forties, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Резкий рост котировок на Brent до $67,04 спровоцировали новости о взрыве ливийского трубопровода. Как стало известно, на его ремонт уйдет около одной недели.

Компании Ineos пообещала восстановить работоспособность североморского нефтепровода к 1−2 января 2018 года.

Согласно опубликованным данным Американского института нефти (API), запасы сырой нефти в США за минувшую неделю сократились на 6 млн баррелей против прогноза 3,75 млн баррелей.

Запасы бензина увеличились на 3,1 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 2,8 млн баррелей.

Сегодня, 28 декабря, баррель Brent стоит $66,04 (-0,45%). На рынке перед Новым годом объемы пониженные и такими сохранятся до 3 января 2018 года.

На фоне начавшейся коррекции ожидается снижение цен в район $65,40. Если покупатели не смогут его защитить, то котировки пойдут ниже к $64,52.

Напомним, 27 декабря стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,86%, до $66,44 за баррель, WTI — на 0,55%, до $59,64 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в феврале 2018 года на СПбМТСБ составляет $64,32 за баррель.

Читайте также: Нефть может уcкориться до $68